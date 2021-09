Le Real Madrid dévoile un troisième maillot étonnant

Le Real Madrid a dévoilé son troisième maillot, de couleur émauraude, qui s’inspire de la Puerta del Sol. Un lieu emblématique de la capitale espagnole.

Les différents équipementiers se font plaisir sur les troisièmes maillots. Le Real Madrid a dévoilé une troisième tunique de couleur émeraude. Le col est noir et a un design arrondi, tandis que le logo présente une combinaison de noir et de blanc.



"Le maillot s'inspire du kilomètre 0 de la capitale, un lieu emblématique situé à la Puerta del Sol de Madrid", détaille le club dans un communiqué.



Le Real Madrid ajoute que "l'équipement est fabriqué à partir de primegreen, une gamme de matériaux recyclés de haute performance, et dispose de la technologie innovante heat.rdy-keep cool, conçue pour réguler la température pendant les matchs".

Le 3e maillot du Real Madrid © DR

Un début de saison convaincant

L’équipe désormais entrainé par Carlo Ancelotti réalise un début de saison sérieux, avec une première place en championnat d’Espagne après quatre journées. Le bilan est de trois victoires contre Alaves (4-1), le Betis Séville (1-0) et le Celta Vigo (5-2) pour un match nul, contre Levante (3-3).

Le Real Madrid a également bien commencé sa campagne de Ligue des champions avec une victoire dans les dernières secondes contre l’Inter Milan, grâce à une entrée décisive de la recrue Edouardo Camavinga.



Ce week-end, c’est un nouveau test pour Karim Benzema et ses coéquipiers avec le déplacement sur la pelouse de Valence (dimanche 21h), pour le compte de la cinquième journée de Liga.