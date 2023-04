Les salariés de Barça TV ont appris leur futur licenciement... dans les médias

En raison de pertes économiques, la chaine officielle du FC Barcelone, Barça TV, va fermer le 30 juin. Une annonce choc pour les salariés. Sport révèle même que ces derniers avaient demandé une augmentation salariale.

Comme souvent depuis plusieurs années, le FC Barcelone est en proie à des problèmes financiers. Pour diminuer au maximum les pertes, les dirigeants ont décidé à la surprise générale de fermer la chaine du club Barça TV. 24 ans après son lancement, la chaine tirera le rideau le 30 juin. Conséquence de cela, 120 salariés vont se retrouver au chômage.

Une annonce choc que ces employés cités n’avaient absolument pas prévu. Sport affirme même que bon nombre d’entre eux ont appris la nouvelle via les médias. Certains auraient même demandé une augmentation il y a quelques temps. À aucun moment, les salariés n’avaient imaginé une telle fin pour la chaîne.

Les prémices d’une fermeture

De son côté, Mundo Deportivo révèle les prémices de cette fermeture de chaîne. Les liens entre le club et Telefonica (une entreprise espagnole de télécommunications qui lui permettait de retransmettre ses contenus) s’étaient rafraichis depuis quelque temps. Ceux qui étaient payés par cette boîte avaient même fait grève durant les mois de décembre et janvier. La raison étant des conditions de travail de plus en plus précaires.

Le Barça avait tenté de dissiper les choses pour améliorer la convention collective des employés. Mais la nécessité du leader de la Liga de réduire les dépenses a eu raison de l’avenir de la chaine. Malgré cela, les Catalans comptent garder une présence audiovisuelle via les réseaux sociaux et leur site internet. L’idée serait de maintenir les diffusions par le biais d’une OTT (plateforme de streaming). Mais les moyens donnés seraient très limités.