Mercato: Tebas juge "très compliqué" le retour de Messi au Barça (avec une pique au PSG)

Javier Tebas était l’invité exceptionnel de l’After ce jeudi soir sur RMC. Interrogé sur l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone cet été, le patron de la Liga s’est montré très pessimiste.

Quel avenir pour Lionel Messi ? S’il dispose d’une année supplémentaire en option, le champion du monde argentin a de bonnes chances de quitter le PSG à l’issue de la saison. En cas de départ, où pourrait signer la Pulga ?

Les options ne sont pas nombreuses. Alors que la MLS, et notamment l’Inter Miami de David Beckham, ne se cachent plus pour lui faire des appels du pied, le Barça rêve de faire revenir son idole, deux ans après son départ en larmes. Mais les finances du club catalan sont toujours dans le rouge. Et pour le patron de la Liga, Javier Tebas, un come-back de l’Argentin au Camp Nou s’annonce très hypothétique.

"Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz qui lui permet d’avoir une forte masse salariale"

"Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué, a déclaré le dirigeant espagnol, invité exceptionnel de l’After, jeudi sur l'antenne de RMC. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est compliqué que Messi revienne au Barça", conclut le dirigeant espagnol.