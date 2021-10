Liga: les matchs du Real et de l'Atlético reportés en raison de la trêve sud-américaine à rallonge

Les matchs de Liga Real Madrid-Athletic Bilbao et Grenade-Atlético, qui devaient se jouer ce samedi, ont été reportés à une date ultérieure en raison de la trêve à rallonge en Amérique du sud.

Les supporters du Real et de l'Atléti vont être privés de match quelques jours de plus. Comme attendu, le Conseil supérieur du sport espagnol a validé ce mercredi le report des rencontres de Liga Real Madrid-Athletic Bilbao et Grenade-Atlético, qui devaient initialement se disputer ce week-end.

De la même manière que lors de la trêve internationale de septembre, avec les reports de Villarreal-Alavés et FC Séville-Barcelone, c'est le calendrier sud-américain qui posait problème. En effet, l'Argentine, le Brésil ou la Colombie joueront encore un match de qualification pour le Mondial 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui veut dire que les internationaux - nombreux dans les gros clubs de Liga - ne rentreront que vendredi soir, ou samedi.

Un coup de pouce pour la Ligue des champions

Or, en plus des matchs de championnat du week-end, le Real et l'Atlético doivent anticiper leurs rencontres de mardi en Ligue des champions, avec un déplacement sur le terrain du Shakhtar pour les Merengue, et une réception de Liverpool pour les Colchoneros.

C'est pour leur faciliter la tâche - comme avec le Barça et Villarreal en septembre - que la Liga avait demandé le report des matchs de samedi. "Cette demande de report répond au fait déjà connu de la prolongation par la Fifa de la période internationale des sélections de la Conmebol et qui affecte, entre autres, les clubs qui doivent jouer en Ligue des champions le mardi 19 octobre, explique la Liga dans un communiqué. Les dates et heures de tenue des matchs reportés seront communiquées dans les prochains jours."