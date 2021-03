Liga: Guedes règle ses comptes avec ses coéquipiers en célébrant son but

Après avoir offert la victoire à Valence face à Villarreal (2-1) dans le temps additionnel vendredi en ouverture de la 26e journée de Liga, l’ancien joueur du PSG Gonçalo Guedes a célébré son but avec un doigt sur la bouche. Un message qui était adressé à ses partenaires.

Gonçalo Guedes libéré. Et sans doute un peu frustré aussi. Vendredi, l’attaquant portugais de Valence a été le grand artisan de la victoire de son équipe face à Villarreal en ouverture de la 26e journée de Liga. Remplaçant au coup d’envoi, comme souvent cette saison, l’ancien joueur du PSG est entré à 25 minutes de la fin.

Alors que son équipe était menée, il a offert le but de la victoire dans le temps additionnel d’un tir puissant du pied gauche (2-1). Largement suffisant pour exploser de joie, sauf que l’international portugais (24 ans) a célébré son deuxième but de la saison en Liga le visage fermé, un doigt sur la bouche pour mimer le silence. A qui s’adressait ce message ?

"Tous les jours, ils me chambrent"

Si on avait l’habitude de voir des joueurs célébrer ainsi leurs buts pour répondre aux journalistes ou aux supporters, ce type de geste est rarement adressé à des partenaires. Et pourtant… "C’était destiné à mes coéquipiers. Parce ce que tous les jours, ils me chambrent sur le fait que je ne marque pas, que je ne joue pas bien. C’est pour eux", a avoué Guedes après la rencontre à SuperDeportes. Guedes a par ailleurs indiqué que ce but, le deuxième en 19 apparitions en Liga, lui donnait "beaucoup de confiance."

Respectueux des décisions du coach, Javi Gracia, l'ailier pousse pour retrouver une place de titulaire. "Je fais de mon mieux pour être meilleur", dit-il. Guedes a été transféré définitivement du PSG à Valence en 2018 contre 40 millions d'euros. Son équipe occupe provisoirement la 11e place de Liga.