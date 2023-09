Liga: irrésistible, Bellingham offre encore la victoire au Real Madrid dans le money-time

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a sauvé le Real Madrid d’une contre-performance à domicile face à Getafe (2-1), samedi lors de la 4eme journée de Liga. Buteur dans le temps additionnel, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a offert la victoire au club merengue et signé son 5e but en quatre matchs de championnat. Enorme.

Jude Bellingham, nouvelle idole de Bernabeu. A seulement 20 ans, le jeune milieu de terrain anglais pouvait difficilement espérer meilleurs débuts avec le Real Madrid. Après des matchs de préparation très prometteurs, l’ancien joueur du Borussia Dortmund confirme son immense talent en Liga. Samedi, le joueur des Three Lions a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel face à Getafe. Malmené malgré l’égalisation de Joselu, le Real a arraché les trois points grâce à un but plein d’opportunisme de Bellingham dans le temps additionnel (95e, 2-1). Une bonne habitude. Il y a une semaine, c’est également lui qui avait offert la victoire en fin de partie sur la pelouse du Celta Vigo (0-1).

Buteur à tous les matchs

Porté par le numéro 5 de Zizou dans le dos, le milieu de terrain présente des stats affolantes et s’affirme comme le principal artisan du sans faute de la formation de Carlo Ancelotti depuis la reprise du championnat espagnol : quatre matchs, quatre victoires. C’est simple, Bellingham a marqué à tous les matchs. Il a même signé un doublé et adressé une passe décisive contre Almeria (3-1). Au total, ça donne cinq buts et une passe décisive en quatre matchs de Liga. Qui dit mieux ?