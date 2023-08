Real: l'énorme colère d'Ancelotti après un penalty raté de Rodrygo, Bellingham en sauveur

Carlo Ancelotti a fulminé et jeté une bouteille avec rage après un penalty manqué de Rodrygo lors de la victoire du Real Madrid face au Celta (1-0) ce vendredi à Vigo. Jude Bellingham a encore marqué et sauvé les Madrilènes.

Il ne fallait pas trop titiller Carlo Ancelotti, et encore moins rater un penalty... Le 'Mister' semble bien avoir perdu un peu de son flegme ce vendredi. En déplacement sur la pelouse du Celta, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur (1-0) grâce à un but de Jude Bellingham lors de la troisième journée de Liga. Mais plus que la prestation collective des Madrliènes, l'entraîneur n'a pas du tout aimé le raté de Rodrygo sur penalty.

Si le Brésilien a mis de la puissance dans sa frappe, il a tiré côté croisé à mi-hauteur. La main ferme du gardien galicien lui a permis d'arrêter la tentative et a ensuite fait rentrer Carlo Ancelotti dans une colère noire (0-0, 68e). Au point d'en jeter une bouteille d'eau avec rage depuis son banc de touche.

Vinicius blessé, Bellingham en sauveur

Heureusement pour le club merengue et pour l'infortuné Rodrygo, qui aurait sûrement eu droit à un sérieux savon dans les vestiaires, Jude Bellingham a encore enfilé son costume de sauveur. Sur un nuage en ce début de saison, le prodige anglais a permis au Real Madrid de s'imposer.

Auteur de son quatrième but en trois rencontres de championnat, la recrue estivale phare des Madrilènes a offert les trois points à son équipe d'une reprise de la tête au second poteau (0-1, 81e).

Le Real, qui avait perdu son attaquant brésilien Vinicius Junior sur blessure en début de match prend seul la tête du classement avec 9 points, en attendant les résultats du Rayo Vallecano et de Valence, auteurs eux aussi d'un sans-faute en ce début de saison.