Liga : Javier Pastore a fait ses débuts avec Elche

Javier Pastore a joué ce samedi ses premières minutes avec son nouveau club Elche, qu’il a rejoint libre début septembre.

L’ancienne star du PSG Javier Pastore a fait ses débuts sous le maillot d’Elche ce samedi contre Levante (1-1) lors de la cinquième journée de Liga. Entré à la 61e minute, le joueur de 32 ans s’est placé en numéro 10 devant le double pivot et a été très remuant durant sa demi-heure de jeu. Cherchant à distiller des ballons pour ses attaquants et à se placer entre les lignes, l’Argentin a même réclamé un penalty pour un léger contact dans la surface adverse. S’il a été à l’origine d’une passe clé et d’une passe en profondeur, ses 30 minutes sur le pré ont aussi montré que le joueur manquait de rythme et d’explosivité. N’ayant pas joué de matchs depuis le 23 mai face à la Spezia avec la Roma, le nouveau numéro 15 d’Elche doit gagner en continuité pour retrouver son niveau.

"Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué 30 minutes"

Interrogé en fin de match par le club, Javier Pastore s’est dit très heureux de jouer "avec ce beau public". "J’ai joué avec beaucoup d’émotions, j’avais hâte de jouer, raconte-t-il. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué 30 minutes, et pour moi c’est un triomphe d’avoir pu faire cela et de m’être bien senti. Et avec les encouragements du public. Après 15-20 minutes j’ai commencé à ressentir la fatigue dû au rythme du match et que je devais m’améliorer physiquement pour être plus compétitif."

Arrivé libre cet été après avoir résilié son contrat avec l’AS Roma, Javier Pastore avait créer la surprise en rejoignant Elche, actuel 11e de Liga, le 4 septembre dernier. Il y avait retrouvé Dario Benedetto, prêté par l’OM au club espagnol.