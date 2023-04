Liga: Joaquin, légende du Betis Séville, va mettre fin à sa carrière à 41 ans

Vingt-trois ans après ses débuts dans le monde professionnel, Joaquin s'apprête à raccrocher les crampons. L'élégant milieu du Betis Séville prendra sa retraite à l'issue de cette saison.

Un grand nom du football espagnol va tourner la page. A 41 ans, Joaquin a décidé qu’il était temps de mettre un terme à sa riche carrière à l’issue de la saison. Il l’a officialisé à travers une vidéo émouvante postée ce mercredi sur les réseaux sociaux du Betis Séville, le club où il s’est révélé au début des années 2000 et où il est revenu en 2015 après une décennie passée sous les maillots de Valence, Malaga et la Fiorentina.

"Pendant vingt-trois ans, j'ai essayé de faire de mon football un art et de rester dans les mémoires de génération en génération, du classique au contemporain. Il ne me reste plus qu'à raccrocher les crampons. Mon art. Une fenêtre sur l'éternité", dit-il joliment. L’élégant milieu de terrain va donc boucler la boucle chez lui, au bout d’un exercice qui peut être historique pour les Verdiblancos.

Un dernier défi à relever

A neuf journées de la fin de la Liga, les hommes de Manuel Pellegrini pointent à trois points de la quatrième place synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Joaquin, lui, est logiquement moins utilisé depuis le début de la saison (23 apparitions toutes compétitions confondues). Mais son expérience inégalable et son toucher de balle unique manqueront à ce Betis.

Triple vainqueur de la Coupe d'Espagne (2005, 2022 avec le Betis ; 2008 avec Valence), international à 52 reprises entre 2002 et 2007, Joaquin a un dernier défi personnel à relever avant de stopper sa carrière. Avec 615 matchs disputés en Liga, il est proche de faire tomber le record du plus grand nombre d'apparitions dans le championnat espagnol actuellement détenu par Andoni Zubizarreta (622 entre 1981 et 1998).