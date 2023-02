Liga: l'Atletico tacle encore l'arbitrage après le nul face au Real

Après une expulsion polémique d'Angel Correa, l'Atletico a chargé sur ses réseaux sociaux l'arbitrage du derby madrilène, que le club colchonero juge pro-Real Madrid, accompagné d'une photo du coude ensanglanté de l'Argentin.

L'Atlético de Madrid s'est une nouvelle fois plaint de l'arbitrage dans le derby. Après le match nul 1-1 au Santiago Bernabéu, le compte Twitter colchonero ironisait: "Rien de nouveau au Bernabéu". Un message faisait suite au carton rouge controversé d'Ángel Correa après un coup de coude sur Rüdiger.

"La satisfaction de rivaliser sans que personne ne te fasse de cadeau"

Quelques minutes plus tard, l'Atleti a posté un message accompagné d'une photo de la jambe de Correa et de deux plaies ensanglantées: "Ainsi va la jambe de notre 'agresseur'. Nous sommes toujours sans nouvelles au Bernabéu."

Borja Resurrección, frère de Koke, le capitaine rouge et blanc, s'est d'ailleurs moqué sur Twitter de l'arbitrage du derby. "Quelqu'un a douté de ce qui allait se passer", écrit-il dans un message accompagné d'émoticônes représentant un chapiteau de cirque. Quelques minutes plus tard, l'équipe rouge et blanche a posté un autre message sur Twitter concernant le déroulement du match.

Accompagné d'une vidéo montrant les joueurs de l'Atlético saluant les supporters ayant fait le déplacement au Santiago Bernabeu, le club colchonero rajoute cette légende évocatrice: "La satisfaction de rivaliser sans que personne ne te fasse de cadeau." Laissant entendre que le Real Madrid avait reçu un coup de pouce de la part de Gil Manzano, l'arbitre du derby madrilène ce samedi.

"Le Real Madrid crée tellement de pression"

Les plaintes de l'Atletico font suite à celles du quart de finale de la Copa del Rey. A l'époque, Simeone avait déploré en conférence de presse d'après-match que Ceballos n'ait pas reçu un deuxième jaune pour une faute alors que les rouges et blancs menaient au score et qu'il restait 20 minutes à jouer : "Il y a une action décisive, celle de Ceballos, mais personne ne dit rien...".

Mario Hermoso, Antoine Griezmann et Alvaro Morata étaient tous montés au créneau pour dénoncer un arbitrage pro-Real, avant que Gil Marin, président de l'Atlético de Madrid n'en fasse carrément un communiqué: "Les laisser à dix dans leur stade aurait été un geste fort". "Le Real Madrid est un club avec un environnement très fort, avec beaucoup d'intérêts autour d'eux. Ils créent tellement de pression qu'il est normal que cela affecte les personnes qui doivent prendre des décisions. Ils sont conscients de ce qui les attend s'ils sont lésés par une erreur ou même un succès. Il est courant de faire campagne contre celui qui, selon eux, leur porte préjudice".