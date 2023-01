Real Madrid-Atlético: Simeone a demandé à l'arbitre s'il avait un problème avec Morata

Battu avec l'Atlético de Madrid lors d'un quart de finale (3-1) de Coupe du roi face au Real Madrid, Diego Simeone a regretté un arbitrage en défaveur de son équipe et les fautes non-sifflées sur Alvaro Morata.

L'Atlético de Madrid a perdu son derby. Ce jeudi, les Colchoneros se sont inclinés à l'issue de la prolongation face au Real Madrid (3-1) en quart de finale de Coupe du roi. Après la rencontre, Diego Simeone s'est plaint de l'inaction de l'arbitre Soto Grado sur les fautes commises sur son attaquant Alvaro Morata.

Simeone promet de ne pas aligner Morata au prochain match avec cet arbitre

"J'ai demandé à l'arbitre s'il avait un problème personnel avec Morata parce qu'il n'a sifflé aucune faute sur lui, a-t-il pesté. Et cela s'est déjà produit à San Sebastian. Je lui ai dit que s'il avait quelque chose contre Álvaro, je ne le ferais pas jouer lors du prochain match qu'il arbitrera pour nous, car c'est très difficile. Il m'a dit qu'Alvaro exagère ses chutes, mais il a oublié celle sur laquelle Morata a dû sortir à cause d'un coup. Personne ne se soucie de ce qui ne s'est pas produit: Ceballos aurait dû recevoir un carton jaune, il ne l'a pas mis mais l'a mis à Savic."

L'Atlético de Madrid a concédé l'égalisation, magnifique, de Rodrygo (79e) puis a fini par craquer dans la prolongation. Stefan Savic a pris un premier carton jaune pour contestation (97e) avant d'être exclu dans la foulée (99e) pour une faute sur Eduardo Camavinga. De son côté, Diego Simeone a regretté que Dani Ceballos n'ait pas été exclu pour une faute commise à la 70e minute. "Il y a des détails qui conditionnent tout. Personne ne s'en soucie mais c'est la réalité", a répété l'entraîneur, qui s'est déjà senti lésé par le passé par les choix de Soto Grado.

Diego Simeone n'a pas été le seul à parler d'un "deux poids deux mesures". "Si c'était rouge pour nous, ça aurait dû l'être aussi pour eux, a pesté Jan Oblak, revenant sur la faute de Ceballos. Nous sommes habitués à ça. C'est compliqué. L'équipe s'est battue jusqu'au bout contre tout le monde." En supériorité numérique, les hommes de Carlo Ancelotti ont pris l'avantage grâce à Karim Benzema (104e) avant une dernière réalisation signée Vinicius (121e).

Diego Simeone, qui n'a plus que le championnat à jouer en cette fin de saison avec son équipe, a tout de même reconnu les mérites de son adversaire. "Ce qui est décisif, ce sont les joueurs qui jouent à Madrid et cette équipe a encore une fois été supérieure devant le but dans les moments importants du match, a noté l'entraîneur. Quand ils jouent comme ça, il y a peu de choses à réclamer à l'équipe."