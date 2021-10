Liga: le Barça lâche la piste Gallardo pour remplacer Koeman

A en croire la Cadena Ser, le FC Barcelone aurait abandonné l'idée de nommer Marcelo Gallardo à la place de Ronald Koeman. L'entraîneur argentin de River Plate a lui-même éteint les rumeurs l'envoyant en Catalogne.

Le FC Barcelone cherche, prospecte, étudie plusieurs profils, mais pour le moment, Ronald Koeman est toujours en poste. Annoncé sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, le coach néerlandais a été encore un peu plus fragilisé par la lourde défaite subie mercredi face au Benfica Lisbonne (3-0) en phase de groupes de la Ligue des champions. "J'en ai marre de devoir me défendre tout le temps. Ça n'a pas de sens. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais bien dire tout ce que je pense de tout cela", a-t-il lancé vendredi à la veille de défier l’Atlético de Madrid (ce samedi à 21h) pour le choc de la huitième journée de Liga.

Gallardo éteint les rumeurs

Peut-être son dernier match sur le banc catalan. De la légende Xavi au sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, en passant par Andrea Pirlo, libre depuis son départ de la Juventus Turin, de nombreux noms sont évoqués pour sa succession. Barcelone s’est aussi intéressé à l'Argentin Marcelo Gallardo, mais cette piste ne serait plus du tout d’actualité à en croire les informations de la Cadena Ser. Le fait qu’il soit sous contrat avec River Plate jusqu’en décembre prochain aurait convaincu les dirigeants blaugranas d’abandonner ce dossier. Et Gallardo a lui-même les rumeurs sur son avenir vendredi en conférence de presse.

"Je savais que j'allais devoir répondre à ces questions mais tout le monde sait déjà que ma décision est de respecter le contrat que j'ai. Je n’ai aucune raison d’être distrait par des pensées étrangères. Je suis concentré sur mon contrat actuel. Est-ce que j’ai été contacté par le Barça ? La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je me concentre sur le match de dimanche (contre Boca Juniors) et la fin de mon contrat avec River", a lâché l’ancien joueur de Monaco et du PSG, arrivé sur le banc de River en 2014 et régulièrement annoncé ces dernières années dans le viseur de clubs européens.