Liga: Suarez dézingue encore Koeman avant le choc Atlético-Barça

Un peu plus d’un an après son départ vers l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a critiqué la gestion de son cas par Ronald Koeman. Le technicien lui a forcé la main pour le faire partir, au point de le faire pleurer.

Certains diront que Luis Suarez tire sur l’ambulance alors que le Barça et Ronald Koeman traversent une zone de turbulences. Mais visiblement "El Pistolero" a encore des choses à dire sur son départ vers l’Atlético à l’été 2020. Un transfert après six belles années au sein de l’équipe blaugrana qui lui a laissé un goût amer et qui lui a valu une nouvelle sortie médiatique cette semaine, juste avant le duel entre les Colchoneros et Barcelone ce samedi (21h) lors de la huitième journée de Liga.

"A Barcelone, Koeman m’avait dit 'si demain tu ne signes pas à l’Atlético, le dimanche contre Villarreal je vais t’écarter.' Comment? Si je n’entre pas dans tes plans, tu vas me mettre de côté, a raconté l’attaquant uruguayen dans un entretien accordé au journal Sport. C’est juste une question de transfert? De me traiter comme cela, de m’envoyer m’entraîner à part comme si j’avais 15 ans, cela m’a fait mal. Cela m’a déçu."

"Je suis rentré en pleurant à la maison"

Le buteur de la Celeste n’a pas compris le traitement qui lui a été réservé par Ronald Koeman. Le président du Barça au moment des faits, Josep Bartomeu, en prend aussi pour son grade dans cette nouvelle saillie verbale de Luis Suarez.

"Je suis rentré en pleurant à la maison. C’était du mépris car je ne me suis jamais manqué, a encore confié Luis Suarez. Je m’entraînais sans faire la tête malgré tout ce qu’il se passait, car je suis un professionnel en attendant la meilleure solution. Et le Président lui déformait et filtrait les informations, en disant que Suarez était mauvais pour le vestiaire… que Suarez ceci, que Suarez cela…"

Un transfert douloureux qui s’est finalement transformé en bénédiction pour Luis Suarez. Auteur de 21 buts en Liga, l’attaquant de 34 ans a grandement contribué au titre de champion décroché par l’Atlético la saison dernière.

A l'inverse, le Barça traverse sa pire crise du XXIe siècle et pourrait encore s'y enfoncer en cas de défaite ce samedi face à l'Atlético d'un Luis Suarez motivé comme jamais.

