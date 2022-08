Liga: le Barça ne peut toujours pas enregistrer toutes ses recrues

Selon la Cadena COPE, la Liga n’a pas validé les comptes présentés par le FC Barcelone à l’aube de la saison 2022-2023. En cause? Une différence d’interprétation des montants. Le club catalan va sans doute devoir vendre d’autres actifs prochainement. En attendant, il ne peut pas enregistrer toutes ses recrues estivales.

Malgré une situation économique délicate, le FC Barcelone s’est montré particulièrement actif depuis le début du mercato estival. En plus d’offrir des nouveaux contrats à Ousmane Dembélé et Sergio Roberto, tout en prolongeant Gavi et Ronald Araujo, le club catalan a sorti le chéquier pour s’offrir cinq nouveaux joueurs: Raphinha, l’ailier de Leeds (58 millions d’euros), Jules Koundé, le défenseur du FC Séville (50 millions d’euros), Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich (45 millions d’euros), Franck Kessie, le milieu de terrain de l’AC Milan (libre) et Andreas Christensen, le défenseur central de Chelsea (libre). Soit un total 153 millions d’euros de dépenses, sachant que d’autres renforts sont envisagés d’ici la fin du mois.

Dans le même temps, Philippe Coutinho a été transféré à Aston Villa (20 millions d’euros) et Ferran Jutgla au Club Bruges (5 millions d’euros). Les autres joueurs qui ont quitté la Catalogne l’ont fait sans indemnité de transfert ou sous la forme de prêts. Soit un total de 25 millions d’euros de recettes.

Un différentiel de 150 millions d’euros

Une balance négative prise en compte dans les comptes présentés par le Barça à l’aube de la saison 2022-2023. Mais selon la Cadena COPE, la Ligue n’a pas validé le rapport remis par le club blaugrana. En cause? Une différence d’interprétation des montants affichés. Après avoir vendu 25% de ses droits télévisuels pour les 25 prochaines années à la société d’investissement Sixth Street, le Barça a évalué à 667 millions d’euros ses recettes globales. Mais la Liga ne les estime qu’à 517 millions d’euros. Soit un différentiel de 150 millions d’euros.

Résultat: le Barça ne peut pas encore enregistrer officiellement toutes ses recrues, à moins de dix jours de la reprise du championnat. Pour régler cette situation et répondre aux exigences de la Liga, le club culé pourrait prochainement vendre 24,5% de ses studios, ce qui lui rapporterait environ 100 millions d’euros.

La réception du Rayo Vallecano pour débuter

Malgré ce contexte difficile, Xavi et ses joueurs préparent actuellement leur début de saison. Les coéquipiers de Sergio Busquets affronteront dimanche les Mexicains de La Universidad lors du Trophée Gamper, organisé chaque année au Camp Nou. Avant d’entamer leur championnat le 13 août, en recevant le Rayo Vallecano (21h).