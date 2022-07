Barça: Xavi très élogieux envers Dembélé après son magnifique doublé

Dans la nuit de mardi à mercredi, le FC Barcelone a fait match nul 2-2 face à la Juventus en amical à Dallas. Un joueur a particulièrement brillé dans ce match: Ousmane Dembélé, auteur d'un magnifique doublé. Une performance qui n'a pas laissé Xavi indifférent.

Lorsque les blessures l'épargnent et qu'il se montre sérieux dans son travail, Ousmane Dembélé a de l'or dans les pieds. Il l'a une nouvelle fois prouvé cette nuit en inscrivant un magnifique doublé avec le Barça en match amical face à la Juventus (2-2). A deux reprises, il se joue de la défense côté gauche de l'attaque barcelonnaise, pénètre dans la surface et ajuste le gardien, une première fois d'une frappe croisée, puis d'une frappe enroulée pour doubler la mise.

Cette performance, même en match de préparation n'a pas manqué de faire parler et ses deux buts pourraient bien faire le tour de la planète, ils ont déjà commencé.

"C'est un joueur spécial"

Depuis son arrivée sur le banc du Barça (en novembre 2021), Xavi a toujours voulu croire en Ousmane Dembélé. Et il l'a répété à l'issue du match contre la Juventus: "Quand nous (son équipe d'entraîneurs) sommes arrivés, j'ai vu un Dembélé heureux. Il est toujours impliqué et il l'a montré. C'est pourquoi j'ai tant insisté pour qu'il reste", a t-il redit. Concernant ses qualités, le technicien s'est montré très élogieux, et exigeant: "C'est un joueur différent, un joueur spécial, confie le technicien espagnol. De la manière dont nous jouons, il nous apporte beaucoup. Il doit faire la différence", insiste Xavi.

L'entraîneur catalan, qui compte sur son joueur, attend de lui plus de régularité dans ses performances: "Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et fournir plus de passes décisives, ce qu'il a amélioré la saison dernière", constate t-il.

La régularité a toujours été le principal problème d'Ousmane Dembélé, victime de nombreuses blessures ces dernières années. Reste à voir si la rude concurrence dans son secteur de jeu et l'exigeance de Xavi le pousseront à exploiter son plein potentiel. L'ancien attaquant du Stade Rennais a forcément en ligne de mire le Mondial au Qatar.