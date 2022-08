PSG: Fabregas veut voir Messi revenir au Barça

Cesc Fabregas, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, aimerait que l’Argentin revienne au sein du club catalan, comme le répète le président Joan Laporta.

Huit ans après son départ du FC Barcelone, Cesc Fabregas (35 ans) ne rate rien de l’actualité de son club formateur. Il est aussi resté très proche de Lionel Messi avec qui il passe la plupart de ses vacances. Alors l’Espagnol espère une chose: que l’Argentin revienne au sein du club catalan. Le septuple Ballon d’or est actuellement lié à Paris jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option. Il ne quittera pas la capitale française cet été mais quid de l’année suivante?

"Je souhaite que Messi revienne"

"En tant que fan de Barcelone, j'espère et souhaite que Messi revienne à Barcelone, a confié l’ancien milieu de terrain de Monaco, jeudi à la Cadena Cope. Il lui reste un an à Paris. J'adorerais. C'est un rêve que le club et tous les fans ont. Le football est très capricieux. Je vous parle en tant que fan."

Fabregas, qui vient de s’engager avec le club italien de Côme (D2 italienne), n’est pas le seul à attendre un retour de Messi dans le club où il a passé plus de 20 ans mais qui n’a pas pu lui présenter une prolongation de contrat en 2021, en raison de finances exsangues. Joan Laporta, le président, répète son envie cet été.

"J'aimerais le faire revenir, a appuyé Laporta. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je pense que Messi a été le joueur le plus important de notre histoire. Pendant une longue période de succès, il a été le leader. C'est lui qui a enthousiasmé nos supporters. Nous ferons de notre mieux pour que Messi termine sa carrière à Barcelone et soit applaudi par tout le monde."

Il l’a de nouveau formulé ce souhait ces derniers jours. "Si vous me le permettez, je ne vais pas faire de commentaire car Leo est un joueur du PSG, a-t-il lancé. Ils m'ont posé des questions là-dessus aux États-Unis, y compris à la télévision latino-américaine, et nous étions dans une position détendue. Nous verrons. Nous avons une dette morale avec Leo."