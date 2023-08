Liga: le beau message de Séville pour Sergio Rico, sa femme très émue en tribune

A l'occasion de la première journée de Liga, le Séville FC en a profité pour rendre hommage à son ancien gardien Sergio Rico, toujours à l'hopital depuis son grave accident de cheval fin mai. En tribune, sa femme Alba Silva était très émue par ce message de soutien.

Son nom scandé par le public

Dès le coup de sifflet final, le stade sévillan Sanchez-Pizjuan s'est mis à scander le nom de Sergio Rico, tandis que les écrans géants diffusaient un message de soutien. "Vamos Sergio", pouvait-on lire en compagnie d'une photo du gardien avec un maillot du Séville FC. En tribunes, plusieurs supporters ont brandi des pancartes pour celui qui a porté le maillot nervionense pendant treize ans.

Captée par les caméras de DAZN, l'épouse du joueur, qui se trouvait dans les tribunes en compagnie d'amis et de membres de sa famille, a eu du mal à retenir ses larmes. Sergio Rico a subi une nouvelle opération début août suite à un anévrisme et est toujours hospitalisé depuis fin mai, suite à un grave accident de cheval.

"Son corps se porte très bien"

En amont de la rencontre, sa femme Alba Silva avait donné quelques nouvelles aux journalistes présents sur place. Elle espère que son mari rentrera rapidement à la maison: "Honnêtement, ça commence à peser un petit peu. Cela fait plus de deux mois et demi et oui, ce n'est pas facile." Elle assure que Sergio Rico a le désir de revenir à sa vie d'avant et que "son corps se porte très bien".

"Nous attendons de voir ce que les médecins diront, pour savoir si nous pourrons bientôt rentrer à la maison, répond-elle concernant la récente opération. Nous attendons toujours qu'ils se rencontrent et qu'ils définissent ce que nous allons faire. Exactement, en attendant l'évolution de tout ce qui lui a été fait."