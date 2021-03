Liga: le but maradonesque de Fekir lors de Betis-Levante

Lors du match du Betis contre Levante, ce vendredi en Liga, Nabil Fekir a fait sensation en ouvrant le score au terme d'un rush balle au pied initié du milieu de terrain. L'international français a ainsi permis aux Sévillans de s'imposer 2-0.

Il a pris le ballon près du rond central, s'est retourné pour éliminer un premier adversaire, s'est avancé pour en passer un autre, s'est infiltré dans la surface en effaçant deux défenseurs, avant de battre le gardien en glissant le ballon entre ses jambes. Voilà le festival réussi par Nabil Fekir ce vendredi soir, lors de la victoire 2-0 du Betis contre Levante en ouverture de la 28e journée de la Liga.

Inscrit à la 70e minute, ce but a permis aux Verdiblancos de débloquer cette rencontre qui en était encore à 0-0. Les joueurs de Manuel Pellegrini se sont ensuite mis à l'abri assez rapidement, grâce à l'opportunisme de Juanmi (75e).

Un but dédié à Tello

Nabil Fekir, 27 ans, en est désormais à trois réalisations cette saison en championnat, dans lequel il compte aussi six passes décisives (en 25 apparitions). Ce but, l'ancien milieu offensif de l'Olympique Lyonnais l'a célébré en brandissant le maillot de son coéquipier Cristian Tello, qui a récemment perdu son père et n'a pas pris part à la rencontre pour cette raison. "Merci l'équipe. Je suis fier de vous", a réagi l'attaquant espagnol dans un message publié sur Twitter.

Le Betis, où Nabil Fékir évolue depuis l'été 2019, occupe la sixième place du championnat, avec provisoirement autant de points que la Real Sociedad, cinquième. Derrière, le Villarreal d'Unai Emery compte cinq longueurs de retard.