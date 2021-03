Le Barça et Messi fêtent en beauté son record

Face à Huesca, ce lundi soir en Liga (4-1), Lionel Messi a disputé son 767e match avec le Barça. Il égale le record de Xavi, avant de le dépasser bientôt.

Il a dignement fêté ça. Avec un doublé, dont une frappe en lucarne splendide. Lionel Messi a égalé, ce lundi soir face à Huesca en Liga (4-1), le record du nombre de matchs disputés avec le Barça, rejoignant temporairement Xavi à 767 rencontres, avant de le doubler peut-être dès dimanche face à la Real Sociedad.

Koeman: "Messi est l'homme le plus important du Barça, heureusement qu'il est encore avec nous"

"Il n'y a rien de plus à dire, a soufflé l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, à propos de son génie. Leo a affiché un gros niveau pendant de nombreuses années, c'est ce qui lui a permis d'égaler Xavi. En principe, dimanche, il aura un match de plus que Xavi. C'est l'homme le plus important du Barça, heureusement qu'il est encore avec nous."

"Un grand honneur" pour Messi

Toujours discret sur les réseaux sociaux, Lionel Messi a quand même posté un petit message après avoir égalé Xavi. "C’est un grand honneur d’arriver à ce nombre de matchs joués avec le Barça, peut-on lire sur le compte Instagram de l’Argentin. Merci à tous les coéquipiers qui m’ont accompagné pendant toutes ces années, à ma famille et à mes amis pour être toujours à mes côtés."

Salué par ses anciens compères

Des coéquipiers et des amis, Lionel Messi peut en voir aussi dans le clip que le Barça a publié pour fêter son 767e match. Neymar, Luis Suarez, Deco, Andres Iniesta ou encore Dani Alves, Cesc Fabregas, Ronaldinho, Gerard Piqué et bien sûr Xavi le félicitent avec une multitude de superlatifs. Un beau cadeau, à trois mois et demi de la fin de son contrat avec le Barça.