Barça-Huesca: Messi et Griezmann claquent des buts exceptionnels

Lionel Messi a ouvert le score en claquant un but splendide lors de Barça-Huesca, ce lundi en Liga. Après un joli contrôle pour éliminer un adversaire, l’attaquant argentin a nettoyé la lucarne adverse. Quelques minutes avant qu’Antoine Griezmann en fasse de même.

Il n’a pas mis longtemps à digérer l’élimination. Douze minutes exactement. Cinq jours après avoir été sorti par le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi a retrouvé le sourire. L’attaquant du Barça a ouvert le score de manière spectaculaire face à Huesca, ce lundi, lors de la 27e journée de Liga. Servi par Sergio Busquets à l’entrée de la surface, le sextuple Ballon d’Or a réussi un contrôle orienté pour éliminer un adversaire, avant d’envoyer un véritable missile qui a terminé sa course en pleine lucarne, heurtant la barre au passage.

De quoi fêter parfaitement son record d'apparitions sous le maillot blaugrana (767, à égalité avec Xavi). Avec cette inspiration géniale, le n°10 a mis les Catalans sur de bons rails face à la plus mauvaise équipe d'Espagne. En cas de victoire au Camp Nou, les joueurs de Ronald Koeman reprendront la 2e place du championnat, à 4 points de l’Atlético de Madrid, qui fait la course en tête. Avec 2 points d’avance sur le Real Madrid.

Messi confirme sa forme du moment, Griezmann épate

Déjà très en vue au Parc des Princes, où il a inscrit un but somptueux et manqué un penalty face à Keylor Navas, Messi confirme sa forme du moment avec cette 26e réalisation de la saison (en 36 apparitions). Et envoie un message clair à l’heure où son avenir est toujours aussi incertain.

Son petit chef d’œuvre a semble-t-il inspiré Antoine Griezmann. Vingt-trois minutes après La Pulga, le champion du monde a lui aussi signé un golazo. En claquant une frappe magnifique sous la barre, du même côté que Messi. Son 13e but en 39 matchs cette saison. L'un des plus beaux.