Liga: le discours de Xavi, l'hommage à Busquets... comment le Barça a célébré son titre au Camp Nou

Malgré la défaite face à la Real Sociedad (2-1) samedi soir, le FC Barcelone a fêté son 27e titre de champion d'Espagne. Le club catalan a honoré son capitaine Sergio Busquets, qui quittera le club à l'issue de la saison.

La défaite sur le terrain n'a pas gâché les célébrations. Battu au Camp Nou pour la première fois de la saison en championnat par la Real Sociedad (2-1), le FC Barcelone a bien fêté son titre en Liga au coup de sifflet final, acquis depuis la semaine dernière. La soirée a été l'occasion aussi de rendre un hommage au capitaine Sergio Busquets.

Avant la partie, une haie d'honneur a été réservée aux joueurs du Barça par leurs adversaires. "La Liga est à nous, le futur aussi", pouvait-on lire sur une bannière dans le rond central. Néanmoins, malgré un but en fin de partie de Robert Lewandowski, le club catalan est tombé sur des buts de Mikel Merino (5e) et Martin Zubimendi (72e).

Le discours de Xavi et Sergio Busquets

Ancien milieu de terrain du Barça, Xavi a réussi à ramener le trophée au club. L'entraîneur a livré un discours après la rencontre: "Rappelez-vous, le jour du trophée Gamper, je vous avais demandé de faire corps autour de l'équipe. De l'unité. Je crois que c'est le moment de vous remercier. D'abord, le président. Je crois qu'on n'est pas trop mal, maintenant, s'est amusé Xavi. A l'équipe dirigeante aussi, pour son soutien inconditionnel à mon staff."

"Nous sommes très reconnaissants, merci beaucoup. En deuxième lieu, je voudrais remercier le staff, et tous les joueurs, qui ont laissé leur peau sur le terrain, a ajouté Xavi. Enfin, je voudrais vous dire que sans vous (le public, NDLR), cela n'aurait pas été pareil. Les supporters, vous avez été incroyables toute la saison."

Dans une référence à une expression de Johan Cruyff, Xavi a remercié les supporters du soutien, qui lui ont donné la "poule de chair". De son côté, Sergio Busquets a tenu à remercier des joueurs partis depuis comme Aubameyang, Depay ou Piqué mais aussi les membres de la réserve et le staff.

Le capitaine du club blaugrana vit sa dernière saison au club. "On voulait gagner des titres et on y est arrivés en étant une grande équipe, mais surtout avec de grands supporters, a assuré Busquets, alors que des chants en son honneur étaient entonnés. Merci pour votre soutien, parce que sans vous, cela n'aurait pas été possible. Enfin, ne doutez plus : cela ne fait que commencer".

De leur côté, plusieurs dirigeants, à l'image du vice-président Rafa Yuste, tout comme le directeur sportif Mateu Alemany, ont ouvert la porte à un retour de Lionel Messi, sous réserve du fair-play financier espagnol. "Je veux qu'il revienne", a déclaré Yuste en parlant de l'Argentin afin qu'il termine sa "belle histoire" avec son club formateur.