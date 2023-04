Liga: le groupe WhatsApp du Barça en fusion après la défaite du Real Madrid

La défaite du Real Madrid contre Villarreal (2-3) samedi soir a beaucoup fait réagir en Espagne mais aussi sur le groupe Whatsapp des joueurs du FC Barcelone. Le titre se rapproche encore un peu plus pour le club catalan.

Ça sent bon le titre pour le FC Barcelone. Avec la défaite du Real Madrid contre Villarreal samedi soir (2-3), le Barça compte 12 points d'avance sur son éternel rival madrilène. L'écart pourrait encore plus se creuser puisque les Catalans reçoivent Gérone ce lundi. Une aubaine pour les hommes de Xavi qui n'ont pas manqué de faire réagir sur la discussion WhatsApp des joueurs.

"Brutal" C'est le mot qui est le plus revenu dans la discussion WhatsApp regroupant les joueurs du FC Barcelone. Dans la langue de Cervantès, ce mot reflète à la fois la surprise et la joie. En l'occurence, la surprise de voir Villarreal s'imposer au stade Santiago Bernabeu alors que le Real a mené à deux reprises dans ce match. Et la joie de voir les Madrilènes qui restent à 12 points en attendant le match des Catalans.

Selon AS, le groupe WhatsApp du Barça a été inondé de messages avec des exclamations et des émoticônes en tout genre. Plusieurs messages portaient aussi envers les joueurs de Villarreal avec qui des messages privés ont été échangés. Dans les heureux élus, on retrouve Dani Parejo, ancien joueur de Valence et formé au Real Madrid, ainsi que Pepe Reina passé au FC Barcelone de 1999 à 2002.

La Liga, un titre qui fuit le Barça depuis 4 ans

Les joueurs du FC Barcelone semblaient soulagés de la contre-performance madrilène. La lourde défaite dans le Clasico (0-4) en Coupe d'Espagne aurait ouvert la place à de l'incertitude au sein du groupe qui n'est pas épargné par les blessures en ce moment. Désormais, le Barça peut préparer ce match contre Gérone dans la sérénité. En cas de succès, les hommes de Xavi compteront 15 points d'avance sur le Real Madrid à dix journées de la fin du championnat. De quoi se rapprocher un peu plus d'un 27e sacre en Liga, quatre ans après le dernier.