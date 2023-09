Liga: le match Atlético-Séville reporté à cause des fortes pluies à Madrid

Alors que l'Atlético de Madrid devait recevoir le Séville FC ce dimanche à 18h30 dans le cadre de la 4e journée de Liga, la rencontre a été reportée à une date ultérieure en raison des fortes précipitations attendues sur la capitale espagnole.

"Compte tenu de la situation météorologique exceptionnelle à Madrid, suite aux alertes rouges de l'AEMET (l'agence météo espagnole, ndlr) et aux recommandations de la mairie de Madrid, La Liga, après avoir analysé la situation et s'être entretenue ce (dimanche) matin avec le président de la RFEF, le président du Conseil supérieur des sports et les directeurs généraux de l'Atlético de Madrid et du Séville FC, a pris la décision de reporter le match initialement prévu aujourd'hui à 18h30 au Cívitas Metropolitano de Madrid", indique ainsi la ligue espagnole dans un communiqué. Et de préciser: "La nouvelle date et l'heure du match seront communiquées prochainement".

Les habitants invités à rester chez eux

La capitale espagnole est en état d'alerte en raison de la probabilité de fortes pluies tout au long de la journée de dimanche à cause d'un front qui affecte également d'autres régions espagnoles. Le conseil municipal de Madrid a demandé aux habitants, sur les réseaux sociaux, de "rester à l'intérieur et de ne pas sortir, sauf en cas de nécessité absolue".

L'Agence météorologique nationale espagnole (AEMET) a placé une grande partie du pays en état d'alerte pour fortes pluies. Plus de 120 litres d'eau par mètre carré pourraient s'accumuler à Madrid selon l'AEMET.