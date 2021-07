Liga: le "Pirate" Esteban Granero annonce sa retraite

Ancien joueur du Real Madrid, Getafe, QPR, ou encore la Real Sociedad, le milieu espagnol Esteban Granero a annoncé ce lundi qu'il raccroche les crampons, à 34 ans.

Son nom évoque de belles promesses, la plupart restées sans suite. Esteban Granero n'est pas devenue la star des terrains que certains observateurs prédisaient, mais cela n'a pas empêché le milieu espagnol de faire une honorable carrière. Une carrière qui vient de s'achever, comme l'a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux l'ancien Madrilène.

Formé au Real, parti à Getafe (2007-2009) découvrir le haut niveau avant de revenir au sein de la Maison Blanche pour y gagner la Liga (2009-2012), le "Pirate" est ensuite passé par les Queens Park Rangers (2012-2014), la Real Sociedad (2014-2017) et l'Espanyol de Barcelone (2017-2020), avant d'atterrir en 2020 au Marbella FC, en troisième division. Sa dernière aventure, sans jamais avoir eu droit à une sélection en équipe nationale A.

"Quelle fierté d'avoir été l'un d'entre vous"

"Kipling a dit que le succès et l'échec devaient être traités de la même manière, comme les deux imposteurs qu'ils sont, écrit avec humilité Esteban Granero en préambule d'un long message. Cela me console, moi qui ai davantage goûté aux seconds qu'aux premiers."

"A ceux qui m'ont apporté du bien, merci, poursuit Granero. A ceux qui m'ont aidé sans que je le sache, vous avez mon amour éternel. (...) A ceux qui m'ont fait du mal alors que je ne le méritais pas, je ne garde aucune rancoeur. A ceux que j'ai blessés, c'est un bon jour pour reconnaître que je le regrette."

Et de s'adresser à ses "collègues footballeurs": "Quelle fierté d'avoir été l'un d'entre vous! La retraite est la mort du footballeur. Mais pour paraphraser Richard Dawkins, nous allons tous mourir un jour, et cela fait de nous les chanceux. La plupart des gens ne mourront jamais, parce qu'ils ne naîtront jamais. Les gens qui auraient pu être ici à notre place, mais qui n'enfileront jamais leurs chaussures dans un stade, sont plus nombreux que les grains de sable du Sahara."