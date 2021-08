Liga: le Real et le Barça contre l'accord entre la Ligue et le fonds CVC

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont fait part ce jeudi de leur opposition à l'accord signé par la Liga, organisatrice du championnat d'Espagne, avec le fonds d'investissements CVC, qui lèse les intérêts des clubs espagnols selon eux.

La Liga pensait décrocher un jackpot et promettait d'en faire profiter tout le monde. Mais l'opération pourrait être plus compliquée que cela. Alors que la ligue espagnole a scellé mercredi un accord avec le fonds CVC, géant de l'investissement basé au Luxembourg, pour vendre 10% de son capital contre 2,7 milliards d'euros, le Real Madrid a fait part ce jeudi de son opposition à l'accord signé "sans sa connaissance". Et le Barça, quelques dizaines de minutes après avoir annoncé le départ de Lionel Messi, a suivi.

Théoriquement, une nouvelle société doit être créée, au sein de laquelle la Liga va transférer toutes ses activités et dont CVC détiendra "une participation minoritaire d'environ 10%". La Liga conservera en revanche la gestion des droits TV. Sauf que les cadors du championnat ne l'entendent pas tout à fait de cette oreille.

Le Real pointe un "fonds opportuniste"

"Cet accord s'est fait sans la participation du Real Madrid et sans sa connaissance, et la Liga a permis pour la première fois aujourd'hui (jeudi) que nous ayons un accès limité aux termes de l'accord, explique le club madrilène dans un communiqué. La négociation s'est faite sans un processus concurrentiel et les conditions économiques nouées avec le fonds CVC lui assurent une rentabilité annuelle de plus de 20%. (...) Ce fonds opportuniste est le même que celui qui a essayé sans succès (de nouer) des accords similaires avec les ligues italienne et allemande", poursuit le Real.

En Italie, une opération similaire, avec encore CVC parmi les acteurs, est en effet sur les rails mais se heurte pour l'instant à l'opposition de certains clubs de Serie A. En Espagne, "cet accord, utilisant une structure trompeuse, exproprie les clubs de 10,95% de leurs droits audiovisuels pendant cinquante ans, et en contradiction avec la loi", affirme le Real.

Le Barça "juge inappropriée la signature d'un demi-siècle de contrat compte tenu des incertitudes" actuelles

Une analyse que fait également le Barça. "Le FC Barcelone considère que l'opération rendue publique n'a pas été suffisamment vérifiée auprès des clubs (titulaires des droits TV), que son montant n'est pas cohérent avec les années de durée et qu'une partie des droits audiovisuels de tous les clubs sont affectés pour les 50 prochaines années, écrit de son côté le club catalan. Le club juge inappropriée la signature d'un demi-siècle de contrat compte tenu des incertitudes qui entourent toujours le monde du football."

Si la formation blaugrana, dans le dur au niveau des finances, aurait bien eu besoin des 270 millions d'euros qui pouvaient lui revenir via l'accord, elle se veut offensive envers la Liga, qui aurait selon elle empêché la prolongation de Lionel Messi.

"Les conditions du contrat présenté par la Liga condamnent l'avenir du FC Barcelone en termes de droits audiovisuels, poursuit le club. Le FC Barcelone veut dire sa surprise face à un accord promu par la Liga pour lequel elle n'a pas eu la validation des équipes, et qui ne propose même pas d'autres options chez les concurrents pour pouvoir évaluer ses avantages et ses inconvénients."