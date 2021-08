Coup de tonnerre: le Barça annonce le départ de Messi

Après l'émergence de rumeurs autour d'un imbroglio concernant sa prolongation de contrat, le couperet est finalement tombé: le Barça annonce ce jeudi officiellement le départ de Lionel Messi.

C'est un tremblement de terre sur la planète football: le Barça annonce le départ de Lionel Messi. En fin de contrat en juin dernier, l'Argentin négociait depuis de longs mois avec la direction du club - un dialogue mené par le président Joan Laporta en personne - pour une prolongation. Le FC Barcelone assure d'ailleurs que les deux parties avaient trouvé un accord mais que ce nouveau contrat ne peut se concrétiser en raison "d'obstacles économiques et structurels (réglements de la Liga)".

Le club a publié un communiqué pour officialiser la nouvelle ce jeudi, après que des rumeurs de plus en plus insistantes avaient émergé dans la presse espagnole, un peu plus tôt dans la journée. "Le Barça tient à remercier de tout son coeur l'apport du joueur au développement de l'institution et lui souhaite le meilleur pour la suite", précise le FCB dans son communiqué.

21 ans d'une histoire dorée

C'est un véritable retournement de situation puisque la presse catalane annonçait mercredi soir que tout était bouclé. Le récent vainqueur de la Copa America avec l'Argentine a atterri mercredi à l'aéroport d'El Prat, après ses vacances. Une réunion avait lieu ce jeudi entre la direction barcelonaise et le clan Messi, mené par son père et agent Jorge Messi.

L'histoire entre le Barça et Lionel Messi aura duré 21 ans. Arrivé en 2000, le meneur de jeu a jusque-là fait l'intégralité de sa carrière professionnelle au club, qu'il a mené vers les sommets. Vainqueur à six reprises du Ballon d'or à titre personnel, le joueur d'aujourd'hui 34 ans a remporté dix fois la Liga, sept fois la Coupe du roi, quatre fois la Ligue des champions ou encore trois fois la Coupe du monde des clubs.