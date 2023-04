Liga: les joueurs de l'Athletic Bilbao ont créé un groupe de rock

Le groupe "Orsai", composé de joueurs de l'Athletic Bilbao, a sorti une deuxième chanson. Celle-ci vise à venir en aide aux enfants atteints d'un cancer.

"Orsai", un groupe de rock composé de joueurs de l'Athletic Bilbao, a sorti sa deuxième chanson. Intitulée "Tu Estrella" (ton étoile), elle est disponible sur toutes les plateformes depuis mercredi, et vise à soutenir les enfants atteints d'un cancer.

Les paroles ont été composées par les pères et mères de l'association espagnole Aspanovas, laquelle vient en aide aux familles dont l'enfant est atteint d'un cancer. Tous les bénéficiés liés à la sortie de cette chanson seront reversés à l'association. Des CD seront à vendre au prix de 10 euros ainsi que toutes sortes d'objets dérivés.

Six joueurs de l'Athletic dans le casting

Dans le clip du titre publié sur Youtube, on aperçoit Asier Villalibre au micro, attaquant de l'Athletic prêté cette saison à Alavés. Oscar de Marcos, Mikel Vesga et Mikel Balenziaga sont quant à eux assignés à la guitare, Iñigo Lekue est à la basse et Dani Garcia à la batterie.

Le média local El Correro ajoute que le groupe a longtemps mijoté ce projet musical. En 2020, celui-ci s'est enfin concrétisé : les joueurs ont loué un local, ont débuté les répétitions et ont fait quelques représentations devant leurs coéquipiers de l'Athletic. En 2021, ils ont sorti leur premier titre, "One Club Men", un hommage aux joueurs qui restent dans la même équipe tout au long de leur carrière. "Tu Estrella" est leur deuxième single.