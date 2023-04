Atlético: Griezmann assure avoir passé de bons moments au Barça, malgré des débuts compliqués

À la veille du match entre le Barça et l’Atlético comptant pour la 30e journée de Liga, Antoine Griezmann est revenu sur ses années compliquées au FC Barcelone au micro de DAZN. S’il reconnaît que sa première année était "compliquée", il dit avoir apprécié la seconde.

Antoine Griezmann sera de retour au Camp Nou ce dimanche, mais cette fois-ci avec la tunique de l’Atlético de Madrid pour affronter son ancien club: le FC Barcelone. Le Français a d’ailleurs évoqué ce passage compliqué en Catalogne au micro de DAZN et a reconnu avoir vécu une première année "compliquée".

"J'ai bien aimé ma deuxième année"

"La première année a été compliquée, j'étais remplaçant, je ne jouais pas, j'étais dans un autre système, à un autre poste. J'ai dû m'habituer à tout ça", raconte le joueur français à propos de sa première année au sein du club catalan. Cette année-là il a disputé 48 matches, inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives. Mais il n'a été titulaire que dans 41 d'entre eux et qu'il n'a joué que 18 matchs complets. "J'ai aimé ma deuxième année, je l'ai appréciée", tempère-t-il.

Le joueur de l'Atlético de Madrid a également évoqué la belle série de l'équipe de son équipe, qui a enchaîné 12 matches sans défaite et qui est actuellement la meilleure équipe de la deuxième partie de saison dans le top 5 des grands championnats. Avec la série actuelle, beaucoup se demandent si l'équipe de Simeone aurait pu disputer le titre de la Liga si elle n'avait pas connu un début de saison aussi médiocre.

"Je dois beaucoup à Simeone"

"Nous pouvons nous poser la question, car nous sommes à un très haut niveau, nous gagnons tous les matches. On y réfléchit et on se dit que ça pourrait être le cas, n'est-ce pas? Mais c'est le football", a déclaré le joueur à DAZN. "Maintenant, nous sommes sur une autre lancée et nous devons profiter de ce que nous avons. Nous avons un très beau match devant nous, nous allons essayer d'aller là-bas et de gagner, de prendre les trois points", a ajouté Griezmann.

Le joueur a également profité de son passage sur l’antenne de la plateforme espagnole pour rendre hommage à Diego Simeone. "Je dois beaucoup au Cholo. J'avais hâte de rejouer pour lui. C'est un honneur de jouer pour l'Atlético de Madrid et pour lui. En fin de compte, vous donnez tout pour ces entraîneurs", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il pouvait encore être plus important pour l'équipe. "Je dois encore m'améliorer, tant sur le plan offensif que défensif, mais c'est le moment que j'apprécie le plus depuis quelques années. Je suis sur la bonne voie pour aider mon équipe autant que possible."