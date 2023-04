Atlético: "Je m’éclate sur le terrain", Griezmann raconte son retour en grande forme

Auteur d’un doublé face à Almeria (2-1) dimanche lors de la 29eme journée de Liga, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, réalise une fin de saison très réussie. Tout sauf un hasard selon l’international français

On ne l’arrête plus. Antoine Griezmann est de retour en grande forme. Dimanche, l’attaquant français (32 ans) a offert la victoire à l’Atlético face à Almeria (2-0) grâce à un doublé. Ses 11eme et 12eme buts de la saison toutes compétitions confondues (11 passes décisives). Un retour en grâce qui s'accompagne d'un come-back impressionnant de l'équipe de Diego Simeone (11 matchs sans défaites dont six victoires de rang, série en cours) : "Je m’éclate sur le terrain avec le public, jubile-t-il dans les colonnes de AS. Quand je me régale, ça se voit sur le terrain."

Tout n’a pas toujours été aussi rose (comme ses cheveux) pour l’international tricolore. Après une expérience plus que mitigée au Barça, son retour chez les Colchoneros en 2021 n’a pas été simple à gérer. Notamment vis-à-vis des socios à la rancoeur tenace après son départ en Catalogne. "Grizou" l’a donc joué profil bas : "Quand je suis arrivé, je savais que je devais me faire petit pour tout ce que j’avais fait aux fans. J’ai travaillé. Cette année aussi."

"Tous les efforts que j’ai fournis depuis mon arrivée portent leurs fruits"

Pour ne rien arranger, un désaccord contractuel entre l’Atlético et Barcelone a considérablement impacté son temps de jeu, le Français se contentant de 30 minutes durant de longues semaines : "Je m’en fichais, se souvient-il. Je voulais être ici, profiter. Quand on travaille, le football te donne ce que tu souhaites et tes coéquipiers voient que tu continues à te battre. Tous les efforts que j’ai fournis depuis mon arrivée portent leurs fruits, mes équipiers m’aident." Troisième de Liga à deux points du Real Madrid, l’Atlético se rendra au Camp Nou dimanche prochain (18h) pour le choc face au Barça. Un match au goût forcément particulier pour Antoine Griezmann.