Mercato: Georgina Rodriguez rétablit la vérité sur le non transfert de Cristiano Ronaldo à l'Atlético

Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, est revenu sur l’échec de l’arrivée de la star portugaise à l’Atlético de Madrid l’été dernier, à laquelle les supporters s’étaient fortement opposés.

Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, était l’invitée de l’émission espagnole El Hormiguero, mercredi pour présenter la deuxième saison de sa série Netflix. Entre quelques confidences sur sa vie avec l’attaquant portugais, la mannequin et femme d’affaires a également donné sa version sur la confusion autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo l’été dernier. Le quintuple Ballon d’or, frustré par la non qualification de Manchester United pour la Ligue des champions, avait multiplié les appels du pied pour rejoindre un club qualifié en C1.

"Cette option n’a jamais été dans sa tête"

L’Atlético de Madrid était ainsi apparu parmi les nombreuses pistes citées pour accueillir la star portugaise. Ce qui avait provoqué une grosse fronde des supporters madrilènes, opposés à sa venue. Ils avaient ainsi déployé une banderole "Ronaldo not welcome" (Ronaldo n’est pas le bienvenu) lors d’un match amical durant l’été. "CR7" a toujours reçu des accueils hostiles lors de ses visites au Wanda Metropolitano lorsqu’il évoluait sous les couleurs du Real, grand rival de l’Atlético. Cette haine avait perduré lorsqu’il évoluait avec la Juventus.

Selon Georgina Rodriguez, Ronaldo n’a jamais voulu rejoindre les Colchoneros. "Cette option n’a jamais été dans sa tête", a-t-elle assuré mercredi. Le PSG, le Bayern, Chelsea, le Real et d’autres noms de cadors européens ont été cités l’été dernier comme possible destination de Ronaldo qui était finalement resté à Manchester United. Entre bouderies et reprise tardive de l’entraînement, ses relations s'étaient rapidement dégradées avec le manager Erik ten Hag qui n’avait pas hésité à le mettre sur le banc de touche.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Le bouchon a finalement explosé juste avant la Coupe du monde, moment choisi par Ronaldo pour accorder une interview au vitriol au journaliste anglais Piers Morgan dans laquelle il s’en est pris au club, à son entraîneur et ses équipiers. Son contrat a finalement été rompu en décembre réactivant les rumeurs sur sa future destination. Durant cette période, il s’est séparé de son agent historique, Jorge Mendes, en lui reprochant de ne pas lui trouver un nouveau gros club comme port d’attache. Il s’est finalement engagé avec le club saoudien d’Al-Nassr contre un contrat mirobolant.