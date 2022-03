Liga: porté par Dembélé, le Barça écrase Osasuna

Le FC Barcelone s'est largement imposé 4-0 sur sa pelouse face à Osasuna ce dimanche lors de la 28e journée de Liga. Une victoire qui permet au Barça de conserver sa 3e place, qu'il avait regagné pour la première fois lors de la journée précédente. Ousmane Dembélé a délivré deux passes décisives.

Quand ça ne va pas en Ligue Europa, le FC Barcelone sait se rattraper en Liga. Après s'être contenté d'un match nul 0-0 face à Galatasaray jeudi, le Barça s'est largement imposé 4-0 face à Osasuna au Camp Nou ce dimanche. Une rencontre qui a démarré très fort, puisque les Catalans ont inscrit trois buts en l'espace de 26 minutes afin de sceller définitivement leur avance face aux Navarrais. Une belle opération qui permet au Barça de récupérer sa troisième place temporairement piquée par l'Atlético de Madrid après sa victoire 2-1 face à Cadix vendredi.

Ousmane Dembélé et Ferran Torres, la paire gagnante

Critiqué depuis son arrivée au club, Ferran Torres a prouvé en l'espace de sept minutes que le Barça avait eu raison de débourser 55 millions d'euros cet hiver pour s'attacher ses services en provenance de Manchester City. L'international espagnol a d'abord ouvert le score sur pénalty après une faute litigieuse de Nacho Vidal dans la surface sur Gavi. D'un contre-pied parfait, l'ancien Citizen transforme (1-0, 14e). Ferran Torres va ensuite doubler la mise grâce à une magnifique passe d'Ousmane Dembélé qui casse deux lignes et trouve l'appel en profondeur de l'Espagnol (2-0, 21e).

Le Français va continuer son show quelques minutes plus tard, en offrant une seconde passe décisive en 27 minutes, cette fois-ci pour son ancien coéquipier à Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Dembélé envoie un centre-tir au premier poteau qui est bien coupé du bout du pied par l'ancien d'Arsenal (3-0, 27e). De retour des vestiaires, l'ancien Rennais est tout proche du 4-0 après une feinte de tir dans la surface qui lui ouvre l'espace pour tirer. Mais c'est bien stoppé par Sergio Herrera (49e).

600e match de Piqué avec le Barça

Sorti à la 61e minute, Gérard Piqué a laissé sa place à Clément Lenglet, qui n'avait plus joué depuis le 8 janvier avec les Catalans. Le défenseur central quitte la pelouse du Camp Nou sous les acclamations du public, pour lui qui jouait ce dimanche son 600e match sous la tunique blaugrana, cinquième joueur à attendre ce nombre après Xavi, Iniesta, Messi et Busquets. Un changement qui n'empêche pas le Barça de continuer à dérouler, malgré les sorties successives d'Aubameyang et Pedri (73e).

Des changements payants pour Xavi, puisque Riqui Puig va marquer le quatrième but blaugrana sur l'un de ses premiers ballons. Le milieu catalan avait d'abord envoyé une frappe à l'entrée de la surface, repoussée par le portier d'Osasuna qui ne suit pas. Riqui s'était lui bien projetté pour récupérer le ballon et envoie calmement au fond des filets d'Herrera (4-0, 75e). Les ultimes beaux gestes du match seront offerts par Gavi, qui s'amuse d'un petit sombrero sur un pauvre défenseur navarrais (86e), puis par Dembélé, qui use de ses crochets pour trouver Memphis (90e). Une belle victoire barcelonaise qui prolonge un week-end réussi pour les Blaugranas, alors que l'équipe féminine a remporté la Liga ce dimanche en battant le Real Madrid 5-0 à domicile.