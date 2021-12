Mercato: avec Ferran Torres, le Barça lance son marché hivernal

Après plusieurs semaines de négociations avec Manchester City, le FC Barcelone a officialisé la venue de Ferran Torres. L’attaquant espagnol était une priorité de l’entraîneur Xavi qui compte faire de lui un élément important dans son onze de départ. L’opération est évaluée à 55M€ avec 10M de bonus.

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi la venue de Ferran Torres (21 ans) qui après un an et demi passé à Manchester City, va retourner dans son pays natal. Le joueur de 21 ans, formé à Valence, est désormais sous contrat avec le Barça jusqu'en juin 2027. Sur son site, le club a aussi révélé que la clause libératoire de Torres s'élève à 1 milliard d'euros.

L’attaquant espagnol était une priorité de Xavi, dont le profil fera du bien à une attaque du Barça qui peine à convertir ses occasions cette saison. L’opération est chiffrée à 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros sous forme de divers bonus. Avec ce recrutement, les Catalans lancent le nouveau cycle tant attendu par les supporters. Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Ferran Torres a été officialisé après sa visite médicale ce lundi.

La présentation de l'international espagnol se fera le lundi 3 janvier à 11h. Les Catalans ont communiqué sur le déroule de cette journée, où l'ancien citizen sera présenté devant la presse ce même jour à 14h.

Torres retrouve l'Espagne

Formé à Valence, Torres avait décidé de tenter l'aventure à l'étranger en rejoignant Manchester City à l'été 2020. Même s'il n'était pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, l'attaquant compte 28 rencontres de Premier League pour neuf réalisations. Alors qu'il commençait à devenir important chez les Citizens, l'Espagnol a connu une blessure l'ayant éloigné des terrains depuis le mois d'octobre.

Malgré une période sportive compliquée avec une septième place en Liga et une élimination prématurée en Ligue des champions, le FC Barcelone reste un club ambitieux. Afin de retrouver sa place parmi les formations à craindre en Europe, les dirigeants ont décidé de frapper fort dès cet hiver.

Le message d'adieu de Manchester City

Dans un message d'adieu, le club anglais a souhaité bonne chance au joueur de 21 ans: "Ferran devrait être fier de ce qu'il a accompli ici à Manchester City. La saison dernière, c'était sa première dans un nouveau pays, mais il s'est bien adapté. Il s'est toujours donné à 100%, a travaillé dur pour l'équipe et a marqué des buts qui nous ont aidés à remporter des trophées, a estimé Txiki Begiristain le directeur du football des Citizens dans un communiqué.

"Une blessure l'a malheureusement empêché de jouer plus de matchs cette saison, mais Ferran est un joueur avec qui nous avons tous aimé travailler et nous lui souhaitons tout le meilleur à Barcelone et pour le reste de sa carrière."