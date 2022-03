Ligue Europa: mauvaise opération du Barça, contraint au nul par Galatasaray

Reversé de Ligue des champions, le FC Barcelone s'est révélé inefficace en 8es de finale aller de Ligue Europa. Les Catalans n’ont pu obtenir mieux qu’un nul au Camp Nou face à Galatasaray (0-0), jeudi, et se compliquent la tâche avant la manche retour.

Il fallait presque, encore, se frotter les yeux pour y croire. Observer le FC Barcelone batailler sur une pelouse de Ligue Europa, la "deuxième division" des Coupes européennes, ça fait toujours un peu bizarre. Reversé de la Ligue des champions, troisième de son groupe derrière le Bayern Munich et Benfica, le club catalan était bien décidé à jouer le coup à fond dans cette compétition à ne pas négocier au rabais, comme l’avait martelé Xavi.

"Candidat" à la victoire finale mais "pas favori" selon son entraîneur, le Barça n'a su faire honneur à ce statut inédit jeudi soir au Camp Nou, contraint au nul par le Galatasaray de Sofiane Feghouli et Ryan Babel (0-0).

Dembélé a secoué les Catalans

Sur une série de quatre victoires consécutives, dont un impressionnant succès 2-4 sur la pelouse du Napoli en 16es, les Barcelonais avaient pourtant retrouvé un second souffle depuis quelques mois sous Xavi. Face à eux, se présentait un Galatasaray méconnaissable en Championnat (12e de Süper Lig, à 32 points du leader Trabzonspor) mais bien plus solide sur la scène européenne, terminant premier du groupe de l’OM en Ligue Europa.

Le Barça a ronronné en première période, où Memphis Depay, titularisé en pointe du 4-3-3 catalan, aura été le plus dangereux pour Iñaki Peña (27e, 41e), gardien prêté pour six mois par... Barcelone. Le club le plus titré de Turquie (22 sacres) s’est montré menaçant en contre (35e), même sans Bafétimbi Gomis, lancé qu'à vingt minutes du terme. Sous l'impulsion d'Ousmane Dembélé, entré après la pause tout comme Sergio Busquets et Gerard Piqué, les Catalans se sont réveillés, sans réussir à piquer.

Peña a été impérial face à Busquets (56e), Jordi Alba (61e) et Dembélé (73e) ont frôlé les montants de deux pétards, avant que Frenkie de Jong ne trouve le poteau (74e). Si le Barça continue de conserver son invincibilité face à Galatasaray au Camp Nou, ce nul n'est pas un très bon résultat pour la bande de Xavi. Le retour, dans une semaine au Nef Stadium, promet d’être très chaud. Eliminé dès les poules de C1 pour la première fois depuis plus de vingt ans, une éviction du Barça dès les 8es de C3 serait vécue comme un camouflet encore plus terrible.

L'Atalanta et Séville prennent une option, les Rangers déroulent

Dans les autres rencontres de Ligue Europa disputées ce jeudi, le FC Séville a bien négocié sa manche aller ardue face à West Ham, 6e de Premier League. Les hommes de Julen Lopetegui, spécialistes de la C3 (six titres, un record), ont fait tomber les partenaires de Kurt Zouma grâce l'unique but de Munir El Haddadi (1-0, 60e). Malgré une réalisation du Français Moussa Diaby, l'Atalanta Bergame est venu à bout du Bayer Leverkusen (3-2) dans l'une des plus belles affiches de ces 8es. Les Glasgow Rangers de Giovanni Van Bronckhorst n'ont eux fait qu'une bouchée de l'Etoile rouge Belgrade, dévorée 3 à 0 à l'Ibrox Stadium.