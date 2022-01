Real Madrid: penalty raté, blessure et nul... Le sale dimanche de Benzema

Futur adversaire du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a dû s'arracher pour obtenir un nul contre Elche (2-2) ce dimanche dans le cadre de la 22e journée de Liga. Karim Benzema a manqué un penalty avant de sortir sur blessure à l'heure de jeu.

A moins d’un mois du choc face au PSG, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, il n’était pas question de prendre un risque inutile. Touché à l’arrière de la cuisse gauche, Karim Benzema a préféré céder sa place dès la 58e minute, ce dimanche, face à Elche à l’occasion de la 22e journée de Liga. Un match très compliqué pour le Real Madrid et son capitaine. Longtemps mené, le vice-champion d’Espagne a dû s'arracher pour obtenir le point du nul à domicile (2-2). Une occasion manquée de reprendre six points d’avance sur le FC Séville en tête du classement. Quatre points séparent désormais le leader de son dauphin andalou.

Benzema maladroit sur penalty

Ce résultat est un nouveau coup d'arrêt pour les Madrilènes, deux semaines après la défaite subie à Getafe (1-0) le 2 janvier. Pas vraiment rassurant à l’approche du rendez-vous au Parc des Princes (le 15 février, sur RMC Sport). Bien sûr, Carlo Ancelotti a encore du temps pour remettre la machine en route et corriger les défauts d’une équipe bien moins solide qu’il y a quelques semaines. Mais le collectif merengue impressionne beaucoup moins. Malgré une nette domination, le Real s’est laissé surprendre par Elche juste avant la pause sur un contre conclu d’une tête plongeante par Lucas Boyé (43e). Un but survenu dix minutes après un penalty raté par Benzema.

Après une faute de Helibelton Palacios sur Vinicius, le Français a manqué l’occasion d’ouvrir le score en expédiant le ballon en tribunes (33e). Son premier raté dans cet exercice en Liga, après 13 penalties transformés. Mené, puis orphelin de son numéro 9, le Real a poussé pour tenter de revenir. Mais Elche, visiblement pas perturbé par le départ cet hiver de Dario Benedetto, a cru tenir un succès historique. A l’affût dans la surface, l’Espagnol Pere Milla n’a pas tremblé devant Thibaut Courtois (76e) pour faire le break... et chambrer dans la foulée le public du Santiago-Bernabéu. Une main dans la surface et un penalty réussi de Luka Modric ont ensuite relancé le Real (82e). Et au bout du suspense, Eder Militao a surgi dans la surface pour expédier le ballon au fond des filets d'une tête à bout portant sur un centre de Vinicius (90e+2).

Un moindre mal pour les Merengues, qui vont maintenant pouvoir analyser le match du PSG contre Reims (20h45), en clôture de la 22e journée de Ligue 1.