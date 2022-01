Barça: poussé vers un départ, Dembélé encore écarté par Xavi contre Alavés

Ousmane Dembélé ne fera pas partie du groupe du Barça qui se rendra à Alavés ce dimanche. Toujours poussé vers la sortie par son club, Xavi a décidé de laisser le Français à l'écart du groupe, après lui avoir mis un nouveau coup de pression samedi.

Un nouveau match sans Dembélé. Déjà exclu du groupe pour le match de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao jeudi, Ousmane Dembélé est encore tenu à l'écart pour le voyage à Alavés. Le Barça se déplace de nouveau au Pays basque sans son numéro 7, en conflit ouvert avec le club qui lui demande de "partir tout de suite".

"Il n'y a pas d'autre option (qu'un départ)"

Le Français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et pourrait partir libre en juin prochain si les deux parties ne s'entendent pas sur un contrat. Tant qu'il ne renouvelle pas son contrat, Dembélé semble être condamné aux tribunes. En conférence de presse d'avant-match samedi, Xavi avait déclaré : "La situation d'Ousmane n'a pas changé, il sait dans quelle situation il se trouve et il doit décider. Rien n'a changé." Un journaliste avait fait la réflexion à l'entraîneur qu'il y avait aussi la possibilité que l'ailier refuse de quitter le club et reste. Mais il a insisté sur le fait qu'"il n'y a pas d'autre option, il connaît la situation, il n'y a pas d'autre alternative".

Interrogé sur la présence du Français dans le groupe, Xavi avait tout de même laissé un suspense : "Nous donnerons la liste demain." Le message est clair : si Dembélé veut jouer, ça sera loin du club ou il doit prolonger. Une technique de chantage que lui et son clan déplorent, mais le Barça n'a visiblement pas envie de céder malgré l'avertissement du syndicat des joueurs espagnols. L'entraîneur catalan avait pourtant assuré que le joueur allait bien et qu'il s'entraînait bien, "mais il sait parfaitement quelle est sa situation, il n'y a plus de débat là-dessus".

Dans le groupe des Blaugrana qui fera le déplacement ce dimanche, d'autres absents : Memphis, toujours blessé après un coup à l'entraînement, Eric Garcia, Sergi Roberto, blessés de longue date et Ansu Fati, blessé en Coupe du roi et qui doit décider s'il se fait ou non opérer.