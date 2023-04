Liga: sept choses à savoir sur Valentin "Taty" Castellanos, le bourreau inattendu du Real

Auteur d'un quadruplé face au Real Madrid ce mardi soir dans une large victoire 4-2 de Gérone, le buteur argentin Taty Castellanos est entré dans l'histoire du championnat espagnol. Arrivé en prêt du New York City FC l'été dernier, l'attaquant de 24 ans compte déjà 11 buts en Liga pour sa première saison en Europe.

Mis sur le devant de la scène après son quadruplé contre le Real Madrid mardi soir dans la victoire 4-2 de Gérone, l'attaquant argentin Taty Castellanos est loin d'être un jeune "crack". A 24 ans il vit sa première saison en Europe, arrivé en prêt de New York City l'été dernier.

Un record vieux de 76 ans en Liga

En signant un quadruplé face au Real, Castellanos est devenu le premier joueur à réaliser pareille performance au XXIe siècle en Liga. Il égalise ainsi un record vieux du 21 décembre 1947 lorsqu'Esteban Echevarría, attaquant du Real Oviedo inscrivait lui aussi un poker, comme on dit en Espagne, face au Real. Hors d'Espagne, le dernier à avoir marqué quatre buts aux Merengues se nomme Robert Lewandowski. Il y a tout juste 10 ans et un jour, le 24 avril 2013, le Polonais signait un quadruplé avec le Borussia Dortmund lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions.

Il a dû fermer ses réseaux sociaux après un raté contre le Barça

Il y a exactement 15 jours, Taty Castellanos était auteur d'un énorme raté lors d'un face-à-face avec Marc-André ter Stegen au Camp Nou. Ce qui lui a valu des centaines de critiques, au point qu'il ait dû fermer ses réseaux sociaux. Suspendu lors du match suivant face à Valladolid, l'Argentin s'est rapidement remis de cette déception en étant aligné d'entrée contre le Real Madrid et en ne ratant pas cette fois-ci son duel face à Lunin.

Il n’a jamais joué en Argentine chez les pros

Né à Mendoza en Argentine, près des Andes et de la frontière chilienne, l'attaquant de Girona n'a jamais joué dans son pays. "J’ai fait des essais à Lanús et River Plate, mais ils n’ont pas souhaité me conserver, car ils me trouvaient trop grand et trop maigre", racontait-il au média argentin Clarin en 2019. Obligé de retourner jouer dans les divisions inférieures, il finit par décrocher à 17 ans un essai de l'autre côté de la frontière, à l'Universidad de Chile. S'il ne joue qu'un petit match avec les pros, sa pige au Chili lui permet de retrouver son père et de se réconcilier avec celui qui avait quitté le domicile familial sept ans auparavant.

Protégé par le City Football Group

Tout juste professionnel mais en manque de temps de jeu à Santiago, il décide de rallier l'Uruguay et le Club Atlético Torque, écurie de Montevideo, évoluant en deuxième division locale à son arrivée, mais accédant à la D1 moins de six mois après son arrivée (et grâce entre autre à ses deux buts en playoffs). Il passe alors d'ailier droit à avant-centre et explose enfin.

"J'ai commencé à marquer des buts et je n'ai pas arrêté. Je préfère cette position", explique dans Clarin celui qui s'identifie à Luis Suarez ou Falcao. Son club lui vient de devenir une succursale du City Group et Castellanos finit par être repéré par Domenec Torrent, alors entraîneur de New York City et ancien adjoint de Pep Guardiola au Barça, au Bayern, puis à Manchester City.

Ancien meilleur buteur de MLS

Il signe donc à New York City dans la foulée, quittant même Torque en cours de saison pour les rejoindre en prêt lors du mercato estival de 2018. Pour sa première saison complète en MLS en 2019, l'attaquant argentin marque à 11 reprises et délivre sept passes décisives et permet aux siens d'accrocher la première place de la conférence Est. Deux saisons plus tard, Castellanos finit meilleur buteur de MLS avec 19 réalisations et remporte le championnat avec le NYC FC. Bilan: en cinq saisons avec le club bleu et blanc, il inscrit 59 buts et délivre 24 passes décisives en 134 apparitions.

Guardiola a déjà fait son éloge

"Je pense qu'il est prêt à franchir une nouvelle étape en Europe, clamait Pep Guardiola en 2021 à son sujet. Ce que j'ai vu lorsque les recruteurs m'ont parlé, je sais que c'est un joueur de qualité et qu'il est prêt à franchir la prochaine étape en Europe, et nous verrons où." Il a finalement attendu l'été 2022 pour poser ses valises sur le Vieux continent et donc à Gérone, dans un prêt du NYC FC et un échange entre clubs du City Group.

Il challenge Haaland

Pas sélectionné avec l'Argentine pour la Coupe du monde, prenant encore ses marques dans un championnat qu'il découvre, il profite de la trêve du Mondial pour affronter Erling Haaland et Manchester City le 17 décembre 2022. L'international argentin U21 en a profité pour poser aux côtés du super 9 du groupe émirati. Qui lui aussi essaiera de mettre un quadruplé au Real Madrid lors des demies de Ligue des champions.