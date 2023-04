Liga: l'incroyable quadruplé de Castellanos avec Gérone contre le Real Madrid

Valentin "Taty" Castellanos, attaquant argentin de Gérone, a signé un incroyable quadruplé face au Real Madrid ce mardi soir en Liga (4-2). Il rejoint un certain Robert Lewandowski, dernier joueur auteur d'une telle performance contre le club merengue, il y a dix ans.

Un moment de grâce. Du genre de ceux qui n'arrivent qu'une fois dans une carrière. Voilà ce qu'a connu Valentin "Taty" Castellanos ce mardi soir. L'attaquant argentin de Gérone (24 ans), qui n'avait inscrit "que" 7 buts en Liga depuis le début de la saison, en a mis 4 de plus en un seul match. Et pas face à Gijon ou Valladolid, non, mais face au Real Madrid (certes diminué), qui a totalement sombré à Montilivi (4-2).

Le festival Castellanos a débuté à la 12e, d'une tête sur un centre de Gutierrez. Le joueur prêté par le New York City FC (club de la galaxy City Football Group, comme Gérone) a doublé la mise moins d'un quart d'heure plus tard, en frappant entre les jambes de Lunin (2-0, 24e). Et alors que Vinicius Jr avait réduit le score, Castellanos en a remis une couche dès le retour des vestiaires, en reprenant un nouveau centre (3-1, 46e). Avant de conclure son chef d'oeuvre à l'heure de jeu (4-1, 62e), pour ensuite céder sa place à la 72e sous une ovation plus que méritée.

Lewandowski avait signé un quadruplé contre le Real il y a dix ans... et un jour

Il faut dire que personne, au 21e siècle, n'avait réalisé une telle performance individuelle en Liga face au Real Madrid. Pas même Lionel Messi, chasseur de records avec le Barça. Et le dernier homme à avoir signé un quadruplé contre le club merengue, toutes compétitions confondues, n'est autre que Robert Lewandowski, avec Dortmund en Ligue des champions. C'était un 24 avril 2013, il y a dix ans... et un jour.

Passé pro au Chili, à l'Universidad, avant de jouer en Uruguay et de partir à New York en 2018, Taty Castellanos a terminé meilleur buteur de MLS en 2021, remportant d'ailleurs le titre cette année-là. Cet exercice 2022-2023 est son tout premier en Europe. Et en l'espace d'un match, celui-ci a pris un tout autre visage.

Plombé par cette défaite, le Real Madrid (2e) accuse toujours 11 points de retard sur le Barça (avec un match en plus), qui se dirige un peu plus vers le titre en Liga. Gérone, de son côté, remonte à la 9e place, dans la première partie du tableau.