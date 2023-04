Liga: vers une révolution de l'arbitrage en Espagne ?

Après que la fédération espagnole et ses arbitres ont demandé cette semaine davantage de respect de la part des clubs de Liga, le championnat espagnol a communiqué ce vendredi un sondage dont les résultats ne devraient pas améliorer les relations entre clubs et arbitres.

LaLiga a rendu public ce vendredi les résultats de l'enquête anonyme menée auprès des clubs sur la situation de l'arbitrage. L'association a interrogé ses membres sur différents aspects, tels que l'organisation du collectif d'arbitrage, les décisions prises, les critères et les sanctions. Mais les réponses des clubs laissent entendre qu'il faudra une nette refonte du système.

Une rémunération remise en cause

Cette semaine, le Comité technique des arbitres (CTA) a publié un communiqué demandant à LaLiga et aux clubs de réfléchir profondément au climat de tension qui entoure la profession. L'arbitrage étant devenu le sujet principal des conférences de presse d'après-match, certains clubs n'hésitant plus à critiquer ouvertement l'homme en noir sur leurs réseaux sociaux. Lors de l'assemblée extraordinaire de LaLiga mercredi, en plus de discuter du contenu de cette note, les clubs ont réalisé un sondage anonyme sur l'état de l'arbitrage espagnol.



Les conclusions de cette enquête publiées ce vendredi montrent que 71% des clubs estiment que le montant versé par LaLiga à la Fédération espagnole pour l'arbitrage ne correspond pas à la qualité du service rendu et que 59% d'entre eux préconisent la mise en place d'un système de rémunération variable des arbitres en fonction de leurs performances.

Vers un modèle anglais?

Par ailleurs, 100% des clubs déclarent que les professionnels du football ne comprennent pas les critères des mains, 86% estiment que les professionnels du football ne savent pas clairement quand la VAR interviendra et 93% pensent que le nombre d'expulsions dans la compétition est excessif. Enfin, 71% des personnes interrogées ont demandé la création d'un organe spécifique pour la VAR et 90% pensent que les arbitres devraient expliquer les actions controversées de chaque match.

Ainsi 88% des clubs du championnat espagnol soutiennent la création d'une société/organisation indépendante de la Fédération avec sa propre structure pour la gestion et l'organisation de l'arbitrage dans le football professionnel espagnol. Ce modèle est déjà appliqué en Allemagne depuis 2022, en Angleterre (2001) et aux Etats-Unis (2012). Ces modèles impliquent les fédérations et les ligues correspondantes et sont approuvés et acceptés par la FIFA.