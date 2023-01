Liga: Villarreal l'emporte face au Real, un succès qui fait les affaires du Barça

Dominé à Villarreal (1-2) ce samedi en Liga, le Real Madrid peut voir le Barça le distancer en tête du championnat espagnol ce dimanche, en cas de victoire chez l'Atlético.

Deux de chute pour le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole s’est incliné sur la pelouse de Villarreal (2-1) au terme d’un match enlevé et intense, encaissant un deuxième revers en championnat cette saison. Cette défaite du Real Madrid offre l’occasion au Barça, en déplacement sur la pelouse de l’Atlético, l'autre équipe de Barcelone, ce dimanche, de prendre trois points d’avance sur son rival dans la course au titre.

Poussé dans ses retranchements par la modeste équipe de Cacereno, petit poucet de 4e division, en milieu de semaine, lors des 16es de finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid a encore été bousculé dans un match spectaculaire. Chacune des deux équipes a souffert par séquences et su se montrer dangereuse sur d’autres en première période. Si Vinicius a été mis en échec par Pepe Reina (41e), Francis Coquelin a touché le poteau sur un centre de Moreno à l’entame du match (5e).

Une affaire de penalties pour sceller le destin de ce match

Première équipe à sortir les griffes dans cette partie, Villarreal a mordu d’entrée en seconde période et pris l’ascendant grâce à Pino, avec le concours involontaire de Ferland Mendy, doublement coupable sur l’action puisqu’il avait commis une première erreur sur une relance mal assurée. Dans un match où les Français se sont signalés en bien et en mal, Karim Benzema a répliqué dans la foulée (48e) et remis les deux équipes à hauteur à l’heure de jeu en transformant un penalty (60e), inscrivant par la même occasion son huitième but de la saison.

Le répit fut néanmoins de courte durée pour l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti. David Alaba a perdu ses appuis dans la surface et touché le ballon de la main droite sur une passe de Foyth. Le défenseur autrichien a tenté de plaider sa cause, expliquant à l'arbitre qu'il avait bien essayé d'enlever sa main dans sa chute, en vain, rien n'y a fait. Passeur sur l’ouverture du score, Moreno n’a pas tremblé au moment de donner l’avantage à son équipe, ne laissant aucune chance à Thibaut Courtois (63e).

Les deux équipes se retrouveront pour un nouveau choc en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Le Real Madrid court après un sacre dans cette compétition depuis 2014.