Real Madrid: Ancelotti peste contre l'état du terrain du Petit Poucet de la Coupe d’Espagne

Le Real Madrid s’est imposé contre Cacereno (0-1), équipe de 4e division espagnole, mardi en Coupe d’Espagne. Satisfait de s’être sorti du piège, Carlo Ancelotti s’est agacé de l’état du terrain.

Le Real Madrid n’est pas tombé dans le piège tendu par Cacereno (0-1), équipe de 4e division espagnole et Petit Poucet de la compétition, mardi en 16es de finale de la Coupe du Roi. Sans plusieurs cadres laissés au repos (dont Karim Benzema), les Merengues s’en sont sortis grâce à un exploit individuel de Rodrygo (69e). un soulagement pour Carlo Ancelotti qui a salué le sérieux de ses joueurs… et dénoncé la qualité du terrain sur lequel le match s’est déroulé.

"Pour moi ce n'est pas du foot, c'est un autre sport"

"Tu ne peux pas jouer au foot, a pesté l’entraîneur italien à l’issue de la rencontre. Pour moi ce n'est pas du foot, c'est un autre sport, c’est sympa parce que les petites équipes peuvent se battre et rivaliser avec les plus grosses. C'est bien pour les supporters mais les supporters veulent aussi voir de beaux matchs."

Si le Real s’est imposé sur la plus petite des marges, Ancelotti assure n’avoir jamais tremblé lors de cette rencontre qui est restée serrée seulement en raison de la mauvaise qualité de l’aire de jeu, selon lui. "A aucun moment ce n'était un match compétitif et égal, mais notre meilleure qualité individuelle s'est arrêtée avec un terrain où vous ne pouviez pas jouer le ballon au sol", a-t-il ajouté. "J'ai tout aimé, de la première minute à la dernière, je savais qu'il fallait souffrir, on ne risquait rien derrière, la ligne de défense allait bien, notre but est resté propre, tout s’est bien passé", a-t-il ajouté.

L’Italien salue la manière dont ses joueurs se sont adaptés à un style auquel "ils n’étaient pas habitués", avec "beaucoup de lutte, de longs ballons". Qu’a-t-il pensé de la prestation d’Eden Hazard? "J'ai aimé mais c'est difficile d'évaluer les joueurs individuellement, c'était impossible de jouer", conclut-il, soulagé d’avoir passé cet écueil visiblement désagréable.