Mercato: la somme que doit trouver le Barça pour pouvoir recruter

S'il assure que le Barça ne va pas recruter lors du mercato hivernal, le président Joan Laporta confirme que le club devra trouver 26 millions d'euros pour enregistrer un éventuel renfort.

Sauf imprévu de dernière minute, le Barça ne devrait pas se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts lors du mercato hivernal, contrairement à l'été dernier, où le club catalan avait notamment enregistré les arrivées de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha. C'est ce qu'a annoncé son président lors d'une interview à la Cadena SER.

"Il n'y aura pas de mouvement, sauf s'il y a quelque chose d'inattendu. Nous avons fait le travail pendant l'été. Nous avons un entraîneur satisfait. Nous devrons nous améliorer le moment venu, mais cette saison, nous pouvons l'affronter avec des garanties avec ce groupe", a confié Joan Laporta.

>> Suivez le mercato en direct

Un effort financier à faire en cas de recrue

S'il devait y avoir un renfort de dernière minute, le Barça devra toutefois faire un effort pour permettre de garder ses comptes à l'équilibre. "Il y a quinze jours, ils ont encore changé les règles du fair-play. Actuellement, nous serions à 26 millions d'euros de déficit. Si nous progressons bien en Europa League, nous pourrions gagner jusqu'à 21 millions. [...] L'équipe que nous avons sera celle qui terminera la saison", a-t-il complété.

En plus du mercato, Joan Laporta a également réaffirmé son optimisme à propos de la Super League, qui pourrait voir le jour en 2025 en cas de jugement favorable. "On attend le verdict de Bruxelles. Ce sera une compétition ouverte. Je n'entrerais pas dans ce projet si ce n'était pas ouvert, pareil pour la Juventus, le Real Madrid, ou les autres clubs qui pour le moment sont en dehors du projet. Nous souhaitons que les clubs gouvernent. J'espère que l'UEFA aura un siège également. La prévision, si la sentence est favorable, c'est qu'elle voit le jour en 2025. Si elle n'est pas favorable, c'est plus compliqué."

Ce dernier a évoqué une Super League sans les clubs anglais, au moins pour le lancement. Ils représentaient pourtant 6 des 12 participants au projet d'avril 2021 (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham).