Liga: vives tensions entre Sampaoli et Monchi, Séville pique sa crise

Selon Desportes Cuatro, Jorge Sampaoli et Monchi, respectivement entraîneur et directeur sportif du Séville FC, sont en désaccord total sur le recrutement et ne se parlent plus. Pas rassurant alors que la formation andalouse, 18eme de Liga, est déjà en pleine crise sur le plan sportif.

Rien ne va plus au Séville FC. Si les supporters du club espagnol comptaient sur la trêve internationale pour repartir sur de bonnes bases après un début de saison catastrophique, les tensions n’ont pas disparu. Bien au contraire.

Selon les informations de la chaine de télévision Cuatro, la rupture est totale entre Jorge Sampaoli et Monchi. L’ancien coach de l’OM appelé début octobre pour succéder à Julen Lopetegui et son directeur sportif ne se parlent plus. C’est le président Pepe Castro qui est obligé de faire l’intermédiaire entre les deux hommes.

La rupture de la communication entre Sampaoli et Monchi s’expliquerait par leurs divergences sur le mercato. Le volcanique entraîneur argentin réclame des renforts mais rien ne bouge à l'approche du marché des transferts hivernal.

Le départ d'Isco cristalise les tensions

Le cas Isco, arrivé libre l’été dernier à la demande de Lopetegui, cristallise aussi les tensions. Après un clash entre l’ancien meneur du Real Madrid (30 ans) et Monchi, les deux parties ont décidé de se séparer en milieu de semaine.

Or si Jorge Sampaoli ne comptait pas sur Isco, Monchi serait tenté de ne pas le remplacer pour économiser un gros salaire. Une donnée importante alors que le Séville FC est éliminé en Ligue des champions (le club affrontera le PSV Eindhoven en 16e de finale de Ligue Europa). C’est dans ce contexte bouillant que la formation andalouse, seulement 18eme de Liga, retrouvera le championnat espagnol le week-end prochain sur la pelouse du Celta Vigo.