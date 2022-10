Mercato: Sampaoli revient au FC Séville et succède à Lopetegui

Le FC Séville a officialisé la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Le coach argentin, sans club depuis son départ de l’OM l’été dernier, prend la succession de Julen Lopetegui sur le banc andalou, qu’il a déjà fréquenté lors de la saison 2016-2017.

Il est de retour au stade Sanchez-Pizjuan, avec ses épaules carrées, son crâne chauve et son tempérament de feu. Le FC Séville a officialisé la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur. Le coach argentin, sans club depuis son départ inattendu de l’OM au début de l’été, retrouve une équipe qu’il a déjà dirigée entre juillet 2016 et mai 2017. Le technicien de 67 ans prend la succession de Julen Lopetegui, évincé après le très mauvais début de saison du club andalou.

En grande difficulté en Liga, le FC Séville occupe la 17e place du classement, avec 1 point d’avance sur Almeria et Cadix, les premiers relégables. A 14 points du Barça et du Real Madrid, qui se partagent la tête. En sept journées, les coéquipiers d’Isco n’ont gagné qu’un seul match, pour deux nuls et quatre défaites. En Ligue des champions, ils se sont fait balayer par Manchester City (0-4) accrocher à Copenhague (0-0) et corriger contre Dortmund (1-4).

Un premier passage avec Ben Yedder

Sampaoli va devoir redonner confiance à tout un vestiaire, pour stopper cette spirale négative et retrouver des résultats plus en adéquation avec le standing de Séville. Lors de son premier passage, après Unai Emery, l’ancien sélectionneur du Chili (avec qui il a remporté la Copa America en 2015) avait mené les Andalous à la quatrième place de la Liga. Avec Wissam Ben Yedder et le Brésilien Ganso. Avant de prendre la tête de l’équipe d’Argentine à l’été 2017.