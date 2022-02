Mercato: Carvajal imagine déjà Mbappé au Real

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG. Si le buteur attire de nombreux clubs, le plus de chances de s'attacher ses services en cas de départ semble être le Real Madrid. Dans un entretien à Onda Cero, le latéral droit Dani Carvajal a donné son avis sur ce dossier.

Une fois encore cette saison, l’attaque du PSG dépend énormément de Kylian Mbappé et ses dix buts et neuf passes décisives en championnat. Mais l’été prochain risque d’être un vrai casse-tête pour les Parisiens. Le joueur est en fin de contrat au mois de juin et une prolongation de contrat semble loin d'être actée. Un club reste en embuscade: le Real Madrid, qui semble être le mieux positionné pour s'attacher les services du buteur.

À quelques jours du choc de Ligue des champions opposant les deux formations, le latéral droit Dani Carvajal s’est prononcé pour Onda Cero sur une potentielle venue du Français en Espagne: "Mbappé est un très, très bon joueur. Il semble que son contrat avec le PSG prendra bientôt fin et il se pourrait qu'il porte notre maillot."

"En ce moment, c’est un joueur du PSG"

Même si l’international espagnol accueillerait avec plaisir le Français, il ne compte pas pour autant lui faire de cadeau lorsqu'ils seront opposés sur la scène européenne: "C’est un joueur du PSG qui est notre rival, donc notre seule pensée est de bien le couvrir. Si je joue et qu’il joue, nous sommes sur le même flanc."

Face à un Mbappé en forme, Carvajal devra être très solide défensivement pour éviter d’être la victime des sprints de l’ancien de Monaco. Mais le joueur de 30 ans a également une pensée pour son ancien coéquipier Sergio Ramos, aujourd’hui à Paris et qu’il espère croiser d’ici quelques jours: "Sergio est un combattant né et il va se refaire une santé. Il le mérite, c'est un professionnel (…) J’aimerais qu’il joue contre nous." Touché au mollet, Ramos n'était toujours pas à l'entraînement collectif du PSG ce mercredi.