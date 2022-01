Mercato: PSG-Mbappé, le dialogue continue pour une courte prolongation

Comme évoqué il y a quelques mois par RMC Sport et ce vendredi par Téléfoot, les discussions ne sont pas rompues entre Kylian Mbappé et le PSG. Le dialogue porte désormais sur une possible prolongation de courte durée.

L'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG va-t-elle se prolonger quelques temps? Comme évoqué il y a quelques mois par RMC Sport et ce vendredi par Téléfoot, les discussions ne sont pas rompues entre Kylian Mbappé et le PSG. En fin de contrat cet été, l'attaquant français se concentre pour l'heure sur sa saison. Mais le dialogue porte désormais sur une possible prolongation de courte durée, et d'un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d'août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l'effectif.

Le Real Madrid ne lâche rien

Alors que le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, Mbappé est libre de discuter avec le club de son choix en vue d'un futur transfert lors du mercato estival. Le Real Madrid reste le concurrent numéro 1 pour le Paris-Saint Germain et n'a jamais caché son intérêt pour le champion du monde français. Ces nombreux appels du pied n'avaient guère plu à Leonardo, qui évoquait "un manque de respect" envers le club de la capitale et Mbappé.

Lors d'un entretien à RMC Sport, l'attaquant du PSG avait demandé son départ à la fin du mois de juillet l'été dernier. "C’était une envie, une conviction personnelle, que pour moi c’était peut-être le moment", a-t-il déclaré, estimant que son "temps était fini" à Paris.