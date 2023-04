Mercato: comment le Barça, à l'agonie financièrement, peut-il prétendre au retour de Messi?

L'opération s'annonce loin d'être simple, mais le Barça travaille d'arrache-pied à une solution qui lui permettrait de faire face aux émoluments réclamés par Lionel Messi. Pour ce qui ressemblerait à une tournée d'adieux de l'Argentin.

Les histoires d’amour finissent mal… en général. Il existe heureusement des exceptions. Deux ans après avoir quitté le club de sa vie en larmes, et fendu du même coup le cœur de nombreux supporters catalans, Lionel Messi pourrait de nouveau porter le maillot blaugrana. L’idée fait son chemin en Catalogne, si l’on en croit les rumeurs de plus en plus insistantes qui s’appuient sur les indices d’une amorce de rapprochement entre Joan Laporta et le clan Messi, après plusieurs mois de guerre froide.

Les déclarations publiques des dirigeants catalans, tendant la main à Lionel Messi, et de Xavi, qui a lui-même ouvert en grand la porte à un éventuel retour de celui qui fut son coéquipier, entretiennent ce fol espoir d’un retour, dont il faut bien dire qu’il relève pour l’instant de l’utopie. Du rêve à la réalité, il y a encore quelques obstacles pour freiner l’ambition du président Laporta dans un contexte difficile.

Le Barça est toujours soumis à des règles drastiques encadrant sa masse salariale, qu’il sera tenu de réduire de 200 millions d’euros cet été, indépendamment du cas Messi. Pour ne rien arranger, le Barça n’a rien à espérer de la Liga, un coup de pouce ne viendra pas. Javier Tebas étant en conflit ouvert avec Joan Laporta sur une autre affaire, il ne fera pas de cadeaux au club catalan.

En marge de la présentation des plafonds salariaux des clubs de l'élite, le mois dernier, le patron de la Ligue espagnole avait enjoint le Barça à une cure d’austérité. "Soit vous augmentez vos revenus. Soit, si vous ne les augmentez pas, vous devez réduire vos dépenses en vendant des joueurs", expliquait-il à cette occasion. Et il n’était pas encore question d’un retour éventuel de Lionel Messi. Le Barça aura-t-il besoin de démanteler son équipe pour permettre le retour d’un seul joueur en tenant compte de tous ces paramètres, à la fois politique et économique ?

Augmenter significativement les revenus sponsoring

Selon Mundo Deportivo, le Barça tente malgré tout de présenter une proposition convaincante à Lionel Messi, à la hauteur des exigences de l’Argentin en termes de rémunération. Le salaire du n°10 argentin s'élève à environ 30 millions d’euros par an à Paris. S’il ne devait pas poursuivre son aventure avec le club de la capitale comme c’est la tendance à l’heure actuelle, et qu’il était tenté par un retour au Barça, Lionel Messi devrait adapter son salaire. Comme il en avait eu l’intention avant de partir par la petite porte il y a deux ans.

Pour compenser l’effort consenti, le Barça étudierait l’option qui consisterait à verser au footballeur un pourcentage des revenus générés par son retour en Catalogne en termes de droits TV, de merchandising et de revenus jour de match. Sachant que le Barça n’évoluera pas au Camp Nou la saison prochaine, mais bien au stade Montjuïc, le temps que les travaux nécessaires soient menés dans son enceinte historique. Ce qui complexifie forcément l’opération, la capacité du stade olympique étant inférieure à celle du Camp Nou.

Par ailleurs, une partie des émoluments de la star pourrait être indexée sur l’arrivée de nouveaux sponsors. La capacité du club à augmenter fortement ses revenus grâce à des contrats de sponsoring sera donc décisive dans cette affaire. L’arrivée de Lionel Messi avait boosté le Paris Saint-Germain et ses partenaires. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une visibilité conséquente sur tous les continents. L’icône du football mondial reste l’une des plus belles vitrines qui soit, quel que soit le club qui en bénéficie.

Et ils sont nombreux à vouloir en profiter, pas seulement en Europe d’ailleurs. L'Inter Miami de David Beckham a déjà manifesté un intérêt pour le transfert de Messi, qui mettrait un sérieux coup de projecteur sur la MLS. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club saoudien d’Al-Hilal aurait transmis au clan Messi une proposition stratosphérique, avec un salaire mirobolant à la clé : 400 millions d’euros par an.

De quoi écoeurer les dirigeants du Barça qui auraient, en plus d’autres questions, sportives notamment, à régler si l’opportunité de transférer Messi devait se présenter. Le retour de Messi comblerait à coup sûr de nombreux supporters catalans. En attendant, aucune discussion concrète entre les parties n’a été ouverte pour l'instant.