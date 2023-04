Liga: le Barça demande le départ de Tebas à cause de son rôle supposé dans l'affaire Negreira

Le FC Barcelone a réclamé ce lundi la démission de Javier Tebas suite aux accusations de la presse catalane contre le président de la Liga. Le dirigeant de la Ligue est accusé d'avoir apporté de fausses preuves contre le club blaugrana dans l'enquête autour de l'affaire Negreira.

Pas question de laisser passer une telle opportunité. Le Barça a sauté sur l'occasion pour se payer Javier Tebas ce lundi. Après les révélations parues lundi dans la presse autour de faux documents apportés par le patron de la Liga dans l'affaire Negreira, le club catalan a demandé sa démission. Après plusieurs semaines à faire front pour défendre son club dans la presse, Joan Laporta a donc dégainé et contre-attaqué en ciblant Javier Tebas. Malgré le dénégations du bouillant patron du football professionnel en Espagne, le président du Barça ne s'est pas fait prier pour exiger sa tête.

"La nouvelle publiée aujourd'hui par La Vanguardia est d'une telle gravité qu'elle devrait alerter tous les clubs de la Liga, en raison de pratiques qui n'ont aucun rapport avec les fonctions qui sont attribuées au président de la Liga, a pesté le Barça via un communiqué publié sur son site officiel. Seulement pour ce fait, celui de s'attribuer des fonctions qui ne lui appartiennent pas, mais aussi par dignité et par respect pour la présidence de la Liga, M. Tebas devrait démissionner de son rôle."

Avant d'enchaîner: "Cependant, conscient de son obsession de poursuivre le FC Barcelone et montrant constamment son aversion et son antipathie manifeste envers notre Club, nous comprenons que l'actuel président de la Liga persistera dans son leadership de continuer à nuire à notre club."

>> Toutes les infos sur l'affaire Negreira avant Barça-Real

"Le Barça n'a jamais acheté d'arbitres"

Accusé d'avoir acheté les services d'un officiel de la fédération espagnole afin d'obtenir des rapports sur les arbitres du championnat, le Barça se retrouve de fait sous le feu des critiques. Les détracteurs du club blaugrana l'accusent tout simplement d'avoir payé des arbitres pour être favorisé lors des rencontres. Javier Tebas, en conflit avec le Barça dans d'autres dossiers dont le cas Gavi ou les finances du club, a même demandé à Joan Laporta de démissionner après l'éclatement de l'affaire Negreira.

"Le FC Barcelone, comme l'a dit le président Joan Laporta ces dernières semaines, se sent victime d'un lynchage médiatique pour des faits qui ne se sont jamais produits: le Barça n'a jamais acheté d'arbitres, a encore martelé l'actuel leader de la Liga dans son communiqué. Une poignée de médias et de commentateurs ont participé à ce harcèlement avec plus ou moins de mauvaises intentions, et avec la Liga parmi les pantins ouvrant le feu contre notre Club, avec des contributions de son président qui ne sont allées que dans un sens: essayer de nous condamner devant l'opinion publique avant que les faits ne soient jugés."

>> Le meilleur de la Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Leader du championnat d'Espagne après 27 rencontres, le Barça compte douze points d'avance sur le Real Madrid dans la course au titre. Malgré ce qui apparaît pour le club présidé par Joan Laporta comme une entreprise pour leur nuire, les protégés de Xavi continuent de briller en championnat cette saison.

"Ce n'est pas la première fois que le président de la Liga utilise toute sa machinerie médiatique pour dynamiter le FC Barcelone, a encore lâché le Barça pour s'en prendre à Javier Tebas. Mais, à part sa tirade habituelle, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il aurait tenté d'incriminer notre club avec de fausses preuves."

A deux jours du Clasico contre le Real en demi-finale retour de Coupe du Roi, c'est bien sur le plan médiatique que le Barça a décidé de contre-attaquer. Premier adversaire: Javier Tebas. Face aux accusations de la presse, le patron de la Liga dément et dénonce de "l'auto-victimisation" de la part du club blaugrana.