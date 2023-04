PSG: de l'euphorie à son arrivée au départ inéluctable, le bilan mitigé de Messi en deux saisons à Paris

Libre en juin prochain, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain à moins d'un gros rebondissement. Arrivé durant l'été 2021, l'attaquant argentin a eu du mal à s'acclimater à la France et ne laissera pas vraiment une grande trace après son passage en Ligue 1.

Le passage de Lionel Messi au PSG est-il un flop sur le plan sportif? Sans aller jusque-là, la star argentine risque de ne pas laisser un souvenir impérissable aux supporters du club francilien. Arrivé libre de Barcelone en 2021, l'attaquant sud-américain pourrait quitter Paris par la petite porte deux ans plus tard.

En fin de contrat en juin prochain, 'La Pulga' ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Selon les informations de RMC Sport, l'Argentin qui fêtera bientôt ses 36 ans ne sera plus un joueur parisien la saison prochaine à moins d'un énorme rebondissement. Malgré le démenti de son entourage, l'avenir de Lionel Messi risque de s'écrire loin du PSG alors que plusieurs clubs s'intéressent toujours à lui.

Pas facile de tout quitter pour se réinventer. Après 21 ans au Barça, Lionel Messi a quitté son club de toujours pour signer au PSG voilà bientôt deux ans. Parti de Catalogne à contrecoeur, l'Argentin a dû décrouvrir une nouveau ville, un nouveau pays et un nouveau football. Malgré un accueil de rockstar au Parc des Princes, il aura fallu attendre un mois après ses débuts pour voir l'attaquant inscrire son premier but avec le club parisien.

Dans la foulée, Lionel Messi enchaînera les passes décisives mais ne parviendra à briller face aux cages adverses. Au terme d'une saison 2021-2022 marquée par un sacre en Ligue 1, Lionel Messi se contentera donc de 11 buts et 15 offrandes en 34 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Très loin de ses standards barcelonais (40 buts et 21 caviars en moyenne sur ses trois dernières saisons au Barça). Malgré une première campagne en demi-teinte le concernant, sous les couleurs franciliennes, les fans parisiens se sont longtemps montrés patients avec la star sud-américaine.

Du mieux avant le Mondial 2022

La deuxième saison de Lionel Messi au PSG a beaucoup commencé. Dès son premier match officiel pendant l'été, l'Argentin a marqué le premier but du club dans son succès contre Nantes (4-0) lors du Trophée des champions. La première partie de l'exercice 2022-2023 a permis à 'La Pulga' de faire taire les critiques.

Enfin adapté et plus heureux à Paris, l'Argentin a pu donner la pleine mesure de son talent et a semblé particulièrement impliqué sur le terrain sous les ordres du fraîchement arrivé Christophe Galtier. Son association avec Neymar et Kylian Mbappé a même fait des merveilles et suscité de nombreux espoirs. Jusqu'à la trêve internationale pour le Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi a empilé les buts et les passes décisives avec un total de 12 pions et 14 offrandes en 19 rencontres toutes compétitions confondues.

Problème: tout s'est comme arrêté ou presque après le sacre de l'Argentine lors de la Coupe du monde disputée dans le Golfe. Véritable objectif de la fin de carrière du septuple lauréat du Ballon d'or, ce sacre avec l'Albiceleste a mis fin à son embellie au PSG. Si la réconciliation avec les fans franciliens a paru (un temps) possible, les matchs post-Mondial de Lionel Messi ont acté son très probable divorce avec le PSG.

Hors de forme, sauf quand il a fallu célébrer le titre de sa sélection en Argentine courant mars, l'attaquant de 35 ans a multiplié les matchs moyens voire mauvais en 2023. Cela s'est fait sentir en terme de statistiques avec seulement six buts et trois passes décisives en 14 matchs. Moins efficace et surtout moins impliqué, les contre-performances de Lionel Messi ont nécessairement pesé sur les prestations plus que moyennes du PSG depuis le mois de janvier et la période post-Qatar 2022.

Un bilan gâché par la Ligue des champions

Avec un total de 29 buts et 32 passes décisives en 67 rencontres toutes compétitions confondues depuis sa signature, Lionel Messi possède un bilan comptable honorablebien qu'en déclin par rapport aux années précédentes. Mais ses prestations moyennes en Ligue des champions ont tout ruiné. L'an passé, l'Argentin n'avait rien montré ou presque lors de la double confrontation face au Real Madrid. Pire, son penalty raté lors du match aller avait privé Paris d'un succès potentiellement plus large.

Rebelote cette saison. Malgré quatre buts et autant de caviars pendant les poules, l'Argentin a totalement disparu pendant les deux rencontres des huitièmes de finale face au Bayern (0-3 pour Munich en cumulé). Si un sacrifice de Benjamin Pavard l'a privé d'un face à face avec Yann Sommer à l'aller, Lionel Messi n'a rien apporté ou presque lors des deux matchs où le PSG a vraiment eu besoin de lui sur la scène européenne.

"Qu’est-ce qu’il a fait au PSG? Il a mis une petite guirlande de buts, rien de bien dingue, a résumé Daniel Riolo ce mardi dans l'émission L'After Foot sur RMC. En Ligue des champions, il y a eu le but contre Manchester City, le penalty raté contre le Real l’année dernière et cette année, aller-retour Bayern, inexistant, fantôme, Casper, au revoir... Merci Messi, t’es probablement l’un des plus grands joueurs de l’histoire, je te kiffe à mort mais il faut partir maintenant."

Gagner en Ligue 1 pour ne pas être considéré comme un flop?

Hué et sifflé par les supporters parisiens, au grand dam de l'Argentine qui ne comprend pas les critiques contre lui, Lionel Messi possède encore une manière de sauver un peu son bilan au PSG: remporter la Ligue 1. Titré l'an passé sous les ordres de Mauricio Pochettino, il doit tout faire pour faire aussi bien cette cette saison avec Christophe Galtier. Avec seulement six points d'avance sur Lens et l'OM, Paris reste sous la menace de ses rivaux à neuf matchs de la fin du championnat.

Si un titre en L1 ne sauverait pas le passage de Lionel Messi au PSG, une perte de ce trophée ternirait définitivement son image. 'La Pulga' ne constitue pas un flop total depuis son arrivée en France mais la star sud-américaine a clairement eu un rendement trop éloigné des attentes placées en elle. L'Argentin voudra boucler la campagne 2022-2023 par un sacre en Ligue 1. Un titre qui pourrait donc bien devenir une sorte de cadeau d'adieu de la part de Lionel Messi...A moins, bien sûr, que les dirigeants franciliens ne décident de prolonger l'aventure avec lui pour une troisième année où il n'aura cette fois plus le droit à l'erreur.