Affaire Negreira: appelé à la démission par le Barça, Tebas répond aux accusations

Javier Tebas a encore démenti les accusations de la presse catalane contre lui dans l'affaire Negreira. Le patron de la Liga a publié ce lundi une lettre ouverte pour répondre aux médias l'ayant accusé d'avoir transmis de fausses preuves à la justice.

Ne rien laisser passer et tenir bon jusqu'au bout. Accusé par la presse catalane d'avoir transmis de fausses preuves à la justice, puis appelé à la démission par le Barça, Javier Tebas dément avec vigueur. Après de premières dénégations, le président de la Liga est allé plus loin en clarifiant la situation dans un message posté ce lundi sur les réseaux sociaux. Javier Tebas a répliqué à ceux qui l'accusent d'avoir fabriquer de faux documents pour incriminer d'anciens dirigeants du club blaugrana dans le cadre de l'affaire Negreira.

"FC Barcelone, avant de déposer le texte au Parquet, le conseil juridique de la Liga a informé la Commission déléguée, le 21 février, du contenu du texte et de ses pièces. Droit de rectification demandé au journal La Vanguardia. C'est clair et vous?", a rédigé le patron du football pro espagnol dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Des informations qui ne correspondent pas à la réalité"

En conflit avec le Barça dans l'affaire Negreira, Javier Tebas a rapidement demandé la tête de Joan Laporta afin de ne pas nuire au club. Mais ce dossier lié à l'arbitrage n'est pas le seul qui voit le patron de la Liga s'opposer à l'actuel leader du championnat. Outre le nouveau Barçagate, Javier Tebas a ciblé à plusieurs reprises le club catalan au sujet de la situation contractuelle de Gavi ou des finances de l'entité blaugrana.

"Nous sommes loin d'être confrontés à de fausses preuves (qui pourraient constituer un crime, c'est-à-dire que l'article de votre journal m'aurait calomnié), car cela fait partie d'une procédure pénale, et le document n'implique pas non plus une accusation contre qui que ce soit, comme indiqué dans le document lui-même présenté au parquet de Barcelone, a encore estimé le dirigeant de la Liga dans son courrier adressé à la presse. Le titre de l'article (de La Vanguardia) implique des informations qui ne correspondent pas à la réalité."

Leader du championnat d'Espagne après 27 rencontres, le Barça compte 12 points d'avance sur le Real Madrid dans la course au titre mais se retrouve empêtré dans cette affaire Negreira. Après avoir contre-attaqué et taclé Javier Tebas, les Catalans vont devoir encaissé la réponse du président de la Liga.