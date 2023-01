Mercato: déclaré "intransférable" par le Barça, Ousmane Dembélé ne veut pas quitter le club

Après un épisode tumultueux lors du mercato hivernal 2022, Ousmane Dembélé est déclaré "intransférable" par le président du FC Barcelone. Le Français se dit d'ailleurs "très heureux" au Barça, sans aucune envie de départ à l'horizon.

Ousmane Dembélé n'a, pour l'instant, aucune intention de quitter le FC Barcelone. Et son point de vue semble partagé par Joan Laporta, président du club catalan. Une situation qui contraste largement avec celle vécue par le Français il y a de ça un an, lorsque celui-ci ne souhaitait pas prolonger son contrat au Barça et devait alors quitter le club au mercato hivernal 2022.

"Je suis bien ici, je suis heureux à Barcelone, j'aime ma vie ici"

Dans une interview accordée à la télévision belge Eleven, Ousmane Dembélé a préféré évoquer sa nouvelle étape au club: "J'ai signé un nouveau contrat avec le Barça il y a quatre mois et je suis heureux ici, je veux continuer à travailler et à m'améliorer à Barcelone.

Le journaliste lui demande s'il serait intéressé par un retour en France et plus précisément à Paris, il répond: "Je suis bien ici, je suis heureux à Barcelone, j'aime ma vie ici. Le coach me fait confiance et le conseil d'administration aussi. J'aime la confiance en moi ici et l'atmosphère." Des propos qu'il a réitéré dans une interview donnée au FC Barcelone avant le duel contre l'Atlético de Madrid prévu dimanche soir: "J'ai confiance en moi, je suis très heureux ici au Barça et avec l'entraineur."

"Il ne partira pas pour 70 millions ou pour n'importe quel montant"

Quelques heures plus tôt, dans une interview pour la radio espagnole Cadena Ser, le président du FC Barcelone Joan Laporta avait fait référence à la situation d'Ousmane Dembélé et avait déclaré: "Si le PSG vient pour le signer... nous leur dirons qu'il n'est pas à vendre. Il est l'un des joueurs les plus importants que nous ayons. Il a une vitesse extraordinaire. C'est un éclair. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, il déborde et hier il a marqué un grand but. Il ne partira pas pour 70 millions ou pour n'importe quel montant."

Pourtant le 20 janvier 2022, le Barça avait plus que jamais poussé le Français à la sortie, alors que le club et son agent ne parvenaient pas à trouver un accord concernant une prolongation. Son contrat se terminant en juin 2022. Le directeur exécutif des Blaugranas Mateu Alemany avait même déclaré: "Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer et s’impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et ses agents qu’il devait partir au plus vite.”